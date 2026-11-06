Nie widać go ani nie czuć. Jesienią i zimą staje się śmiertelnym zagrożeniem

Objawy zatrucia tlenkiem węgla w sezonie grzewczym

W okresie jesienno-zimowym znacznie intensywniej eksploatujemy domowe systemy ogrzewania, w tym kotły, piece, kominki oraz gazowe podgrzewacze wody. Jeśli sprzęt działa wadliwie, a przewody kominowe są niedrożne lub szwankuje wentylacja, może zacząć wydzielać się tlenek węgla, nazywany potocznie czadem.

Substancja ta stanowi śmiertelne zagrożenie, gdyż nie posiada barwy ani zapachu. Ludzkie zmysły nie potrafią wykryć obecności tego gazu w otoczeniu. Pierwsze symptomy zatrucia bywają mylone ze zwykłym przemęczeniem lub chwilowym osłabieniem organizmu. Poszkodowani skarżą się na zawroty i bóle głowy, senność, duszności, ogólne osłabienie oraz przyspieszony rytm serca, a w skrajnych sytuacjach dochodzi do utraty przytomności oraz zgonu.

Gdzie zamontować czujnik czadu?

Podstawowym środkiem chroniącym lokatorów mieszkań i domów podczas sezonu grzewczego pozostaje detektor czadu. Takie urządzenie w porę wychwytuje obecność trującego tlenku węgla i uruchamia głośny alarm, zanim stężenie gazu osiągnie poziom zagrażający życiu mieszkańców.

Detektory najlepiej ulokować w sąsiedztwie sprzętów spalających paliwo, czyli koło kominków, kotłów lub pieców gazowych. Podczas instalacji trzeba ściśle kierować się wytycznymi producenta odnośnie do wysokości oraz konkretnego miejsca montażu. Równie ważna jest systematyczna kontrola działania samego aparatu oraz terminowa wymiana zużytych baterii.

Dlaczego nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych w mieszkaniu?

Innym bardzo groźnym w skutkach przewinieniem jest zaklejanie bądź zasłanianie kratek wentylacyjnych. Część lokatorów decyduje się na taki krok, próbując zatrzymać ciepłe powietrze wewnątrz pomieszczeń. Tego typu praktyki blokują jednak właściwą cyrkulację powietrza, co drastycznie podnosi ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem.

Obowiązkowe czujniki czadu i dymu. Od kiedy wchodzą nowe przepisy MSWiA?

Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, montaż czujników dymu oraz tlenku węgla stanie się w Polsce prawnie wymagany.