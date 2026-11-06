Łódka z włączonym silnikiem w Martwej Wiśle. Wędkarza nie było na pokładzie. "Tragedii można było uniknąć"

Zgłoszenie o łódce z włączonym silnikiem wpłynęło do służb o godz. 13.39.

W poszukiwania zaangażowano m.in. ratowników wodnych, strażaków, policję, Straż Graniczną i grupę dronową.

Około godz. 15 nurkowie odnaleźli zaginionego mężczyznę. Nie udało się go uratować.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać

Łódka stała w trzcinach. Silnik cały czas pracował

O szczegółach akcji poinformował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska. Jak przekazał, o godz. 13.39 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku zaalarmowało Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni. Zgłoszenie dotyczyło łódki znajdującej się w trzcinach w rejonie Mostu w Sobieszewie. Silnik jednostki pracował, ale na pokładzie nie było żadnej osoby. Nikogo nie znaleziono również w pobliżu.

Na miejsce skierowano Brzegową Stację Ratowniczą ze Świbna. Do akcji ruszyły łódź ratownicza R13, dwa pojazdy ratownicze LR Defender, dron oraz statek ratowniczy „Wiatr” z Górek Zachodnich. Wkrótce wyszło na jaw, że w wodach Martwej Wisły zaginął wędkarz.

Akcja 462 O godz 13:39 CPR Gdańsk powiadomił MRCK Gdynia że w rejonie Mostu w Sobieszewie, w trzcinach stoi łódka z pracującym silnikiem ale nikogo nie ma na pokładzie ani w pobliżu . Na miejsce @mspirsar skierowała Brzegową Stację Ratowniczą ze Świbna tj łódź ratowniczą R13 i dwa pojazdy ratownicze LR Defender, drona oraz statek ratowniczy m/s Wiatr z Górek Zachodnich. Po dotarciu na miejsce okazało się że w wodach Martwej Wisły zaginął wędkarz. Na miejscu akcji działania prowadziły już zastępy @KW_PSP_GDANSK i OSP z Gdańska i Powiatu Gdańskiego, Policja oraz jednostka @Morski_SG 213 i grupa dronowa OSP Pszczółki. Około godziny 15 zaginiony został zlokalizowany przez nurków z grupy wodno-nurkowej KM PSP Gdańsk. Mężczyzny nie udało się uratować. Kolejna tragedia której można było by uniknąć używając głupiej kamizelki za 100 PLN Stać cię na wędki za tysiaki a na kamizelkę zabrakło?? No pewnie nie, tylko że to wiocha Panie dyrektorze łapać ryby w kamizelce 🤦‍♂️ @MI_GOV_PL @DariuszKlimczak @A_Marchewka @gazetamorska @Gosp_Morska_pl @PolsatNewsPL @tvn24 @RMF24pl @RadioZET_NEWS @tvp_info @TVPGdansk @wirtualnapolska @OnetWiadomosci @RadioGdansk @DowOperSZ @PolishOffshore @tvp3szczecin— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) November 6, 2026

Służby ruszyły na poszukiwania. Finał okazał się tragiczny

W akcji uczestniczyły także zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Gdańska i powiatu gdańskiego, policjanci oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Na miejscu pracowała również grupa dronowa OSP Pszczółki.

Około godz. 15 nurkowie z grupy wodno-nurkowej KM PSP w Gdańsku zlokalizowali zaginionego. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Ratownik apeluje o kamizelki. „Kolejna tragedia”

Sebastian Kluska zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa podczas wędkowania z łodzi. W swoim wpisie podkreślił, że kamizelka ratunkowa może uratować życie, nawet jeśli jej noszenie nie jest dla wszystkich wędkarzy wygodne.

„Kolejna tragedia, której można było uniknąć, używając głupiej kamizelki za 100 PLN” – napisał, apelując do osób wypływających na wodę o rozsądek i zadbanie o własne bezpieczeństwo.