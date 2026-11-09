Koszmar na stacji Gdynia Główna. 28-latka nie żyje

Do tragedii doszło w poniedziałek (9 listopada 2026), ok. godziny 10:00. Rzecznik prasowy Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej PSP poinformował w rozmowie z serwisem kaszuby24.pl, że na terenie dworca PKP Gdynia doszło do potrącenia osoby przez pociąg SKM.

- Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanej kobiety w wieku 28 lat. Pomimo prowadzonych działań ratowniczych, ZRM stwierdził zgon kobiety - przekazał mł. asp. Dawid Westrych.

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Pasażerowie musieli się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Ruch kolejowy w stronę Wejherowa był wstrzymany. Przyczyny i okoliczności koszmaru wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Na ten moment nie wiadomo, w jaki sposób 28-latka dostała się na tory. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

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