Turysta przyjechał do Polski. Przed wyjazdem słyszał niepokojące opinie

Brandon z Kostaryki przyleciał do Polski. To jego pierwsza wizyta w Europie

Z informacji opublikowanych przez portal Onet.pl wynika, że Brandon już od dłuższego czasu wykazywał zaciekawienie Polską. Impulsem do zgłębiania wiedzy o naszym państwie okazały się między innymi jego kontakty zawodowe z Polakami. Ostatecznie mężczyzna podjął decyzję, by osobiście sprawdzić realia życia w tym regionie Europy. Całą wyprawę zaplanował na październik i potraktował ją jako swój prezent urodzinowy.

Ten wyjazd był dla niego wyjątkowym wydarzeniem z kilku powodów. Stanowił bowiem nie tylko debiutancką wizytę nad Wisłą, ale też pierwszą w życiu samotną podróż oraz w ogóle pierwszy kontakt z kontynentem europejskim. Zanim wyruszył w drogę, obawiał się nieco opinii o tym, że Polacy są ludźmi zamkniętymi w sobie.

Turysta z Kostaryki miał obawy przed Polakami. Na miejscu przeżył duże zaskoczenie

Na miejscu okazało się, że największą niespodzianką dla przyjezdnego była właśnie postawa lokalnej społeczności. Mężczyzna nastawiał się na chłód oraz rezerwę, o których zdarzyło mu się wcześniej czytać. Zamiast tego na każdym kroku doświadczał od Polaków dużej życzliwości i uprzejmości.

Z jego relacji wynika, że przemieszczanie się po kraju przebiegało bez żadnych poważniejszych komplikacji. Turysta bardzo dobrze wypowiedział się także o poziomie znajomości języka angielskiego, który ułatwiał mu komunikację. W rezultacie wcześniejsze lęki okazały się bezpodstawne, a Polska zaprezentowała się jako gościnne miejsce.

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Najlepsze miasta na jesienny wyjazd

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Brandon zwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Które polskie miasto zachwyciło go najbardziej?

W trakcie swojej wyprawy Brandon zaplanował wizyty w kilku zróżnicowanych regionach naszego państwa. Jego szlak turystyczny objął między innymi Warszawę, Kraków, Gdańsk, a także górskie Zakopane. Dzięki takiemu doborowi lokalizacji mężczyzna zyskał szansę na zobaczenie zupełnie odmiennych obliczy Polski.

Spośród wszystkich odwiedzonych punktów na mapie najbardziej oczarował go Kraków ze względu na swój unikalny klimat oraz specyfikę. Kostarykanin w ciepłych słowach podsumował również pobyt w stolicy. Z kolei Gdańsk zapisał się w jego pamięci jako miasto relatywnie nieduże, ale wyróżniające się za to niezwykle ciekawymi dziejami.