Pogoda w Gdańsku na weekend 13-15 listopada

Mieszkańcy Gdańska w najbliższych dniach mogą spodziewać się sporej dynamiki w pogodzie. Prognozy na weekend od 13 do 15 listopada pokazują, że aura będzie się zmieniać z dnia na dzień. Najważniejszą informacją jest jednak to, że deszcz, jeśli się pojawi, będzie tylko przelotnym i niewielkim epizodem. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na plusie, choć noce będą już wyraźnie chłodne.

Piątek z chmurami i niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Gdańsku dość wietrznie. W piątek wiatr osiągnie prędkość około 6 m/s, co może potęgować odczucie chłodu. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, z którego może spaść słaby, przelotny deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 6 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do blisko 3°C.

Sobota – najprzyjemniejszy dzień weekendu

Sobota zapowiada się jako pogodowy punkt kulminacyjny tego weekendu. To będzie najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 7°C. Co więcej, na niebie w Gdańsku nie powinno być ani jednej chmury, co zwiastuje mnóstwo słońca. Wiatr osłabnie do około 4 m/s, a opady deszczu nie są prognozowane. Noc będzie jednak chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 2 stopni.

Chłodniejsza niedziela na zakończenie weekendu

W niedzielę pogoda znów się zmieni. Choć na niebie utrzyma się niewielkie zachmurzenie i nie powinno padać, zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 5 stopni Celsjusza. Wiatr znów nieco przybierze na sile, wiejąc z prędkością blisko 5 m/s. Największe ochłodzenie nadejdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy temperatura spadnie do okolic zera.

Jak spędzić ten weekend w Gdańsku?

Przy takiej prognozie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Piątkowy, nieco silniejszy wiatr i możliwość przelotnych opadów mogą zachęcać do spędzenia czasu w pomieszczeniach lub wybrania się na krótszy spacer w wodoodpornej kurtce. Zdecydowanie najlepszym dniem na dłuższe przebywanie na zewnątrz będzie sobota. Słoneczna i bezdeszczowa aura w połączeniu z najwyższą temperaturą stworzy idealne warunki do spacerów nad morzem czy po miejskich parkach. Niedziela również pozwoli na aktywność na świeżym powietrzu, ale ze względu na niższą temperaturę warto pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather