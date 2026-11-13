Zuchwały napad na Mokotowie. Przewrócił seniora na wózku i zabrał mu portfel

Przewrócił wózek razem z seniorem

Do rozboju doszło we wrześniu na terenie warszawskiego Mokotowa. Ofiarą padł starszy mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim.

Z relacji świadków wynikało, że nieznany napastnik podszedł do seniora i po prostu przewrócił jego wózek. Wykorzystując bezbronność pokrzywdzonego, miał przeszukać jego odzież i zabrać portfel.

W skradzionym portfelu znajdowały się:

pieniądze w kwocie około 6,6 tys. zł ,

, dowód osobisty,

karty bankomatowe.

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Kamery nagrały przebieg ataku

Sprawą zajęli się funkcjonariusze mokotowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu.

Policjanci przesłuchiwali świadków, analizowali zgromadzone informacje i zabezpieczali materiały mogące pomóc w rozpoznaniu napastnika. Ważnym dowodem okazały się nagrania monitoringu.

Kamery pozwoliły odtworzyć przebieg zdarzenia i miały pomóc funkcjonariuszom w ustaleniu tożsamości podejrzanego.

Kryminalni krok po kroku sprawdzali kolejne informacje. Gdy wiedzieli już, kogo szukają, musieli jeszcze ustalić miejsce pobytu mężczyzny.

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Trop zaprowadził policjantów do Augustowa

Poszukiwany nie przebywał już w Warszawie. Policyjne ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do oddalonego o ponad 250 km Augustowa.

To właśnie tam operacyjni zatrzymali podejrzanego. Następnie przewieźli go do mokotowskiej komendy, gdzie wykonano z nim dalsze czynności.

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Dopiero co wyszedł z więzienia

Najbardziej szokujące ustalenie dotyczy przeszłości podejrzanego. Do rozboju miało dojść zaledwie sześć dni po opuszczeniu przez niego zakładu karnego.

Mężczyzna odbywał wcześniej karę za „umyślne przestępstwo”. Zebrany materiał pozwolił prokuraturze przyjąć, że tym razem napastnik działał w warunkach recydywy.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Tam przedstawiono mu zarzut rozboju w warunkach recydywy.

Rozbój polega na dokonaniu kradzieży przy użyciu przemocy, groźby jej natychmiastowego zastosowania albo poprzez doprowadzenie pokrzywdzonego do stanu bezbronności lub nieprzytomności.

Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Działanie w warunkach recydywy może skutkować surowszą odpowiedzialnością.

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Trzy miesiące w areszcie

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że podejrzany spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.