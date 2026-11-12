Kluczowy odcinek ulicy Okrzei w Warszawie zostanie zablokowany. Od piątku wejdzie w życie nowa organizacja ruchu

Zmiany w organizacji ruchu od 13 listopada

Wykonawca prac wygrodzi połowę szerokości jezdni ulicy Okrzei na odcinku pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Panieńską. Nowe utrudnienia potrwają nieco ponad tydzień, a drogowcy planują oddać ten przebudowany fragment do użytku w poniedziałek, 23 listopada.

W czasie trwania tego etapu robót obowiązywać będą konkretne zasady dla wszystkich uczestników ruchu:

Objazd dla jadących od zoo: kierowcy skręcający w ulicę Okrzei przejadą po tymczasowej jezdni wyznaczonej w miejscu dotychczasowej wyspy.

kierowcy skręcający w ulicę Okrzei przejadą po tymczasowej jezdni wyznaczonej w miejscu dotychczasowej wyspy. Zasady na ulicy Panieńskiej: droga odzyska połączenie z Okrzei, ale możliwy będzie z niej wyłącznie wyjazd. Obowiązuje całkowity zakaz skrętu z ulicy Okrzei w Panieńską.

droga odzyska połączenie z Okrzei, ale możliwy będzie z niej wyłącznie wyjazd. Obowiązuje całkowity zakaz skrętu z ulicy Okrzei w Panieńską. Zamknięte przejścia dla pieszych i cyklistów: przejście oraz przejazd dla rowerów przez ulicę Okrzei będą całkowicie zamknięte. Piesi i rowerzyści zostaną skierowani na drugą stronę Wybrzeża Szczecińskiego.

Nowy etap prac i postępy na budowie

Głównym celem obecnych działań na skrzyżowaniu z Wybrzeżem Szczecińskim jest budowa nowej drogi dla rowerów, chodników oraz montaż nowej sygnalizacji świetlnej, która ma usprawnić ruch i podnieść poziom bezpieczeństwa.

Na samej ulicy Okrzei efekty prac są już dobrze widoczne. Gotowy jest nowy chodnik oraz trasa dla jednośladów, a wzdłuż drogi przybywa drzew i nowych nasadzeń zieleni. Jezdnia z nową nawierzchnią została zwężona, a kierowcy musza pamiętać, że na tym obszarze obowiązuje zakaz parkowania.

Okrzei częścią Nowego Centrum Warszawy

Kompleksowa modernizacja ulicy Okrzei na odcinku od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Jagiellońskiej wpisuje się w realizację flagowego projektu Nowe Centrum Warszawy. Celem inwestycji jest zmiana charakteru ulicy na bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Po zakończeniu inwestycji ulica zyska szerokie deptaki, elementy małej architektury oraz znaczną ilość nowej zieleni. Dla kierowców i komunikacji miejskiej pozostanie jeden pas ruchu w jednym kierunku, a rowerzyści zyskają wydzieloną, dwukierunkową ścieżkę.