Groza w centrum Warszawy. Atakowali gazem pieprzowym przechodniów przed galerią handlową

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-12 14:11

W miniony piątek, w samym centrum Warszawy, wstrząsający incydent miał miejsce w rejonie Złotych Tarasów. Grupa młodych mężczyzn bez powodu atakowała przechodniów, rozpylając gaz pieprzowy. Szybka interwencja strażników miejskich doprowadziła do zatrzymania sprawców, w tym jednego nieletniego, oraz udzielenia pomocy poszkodowanym.

Wejście do galerii Złote Tarasy w Warszawie. O ataku gazem pieprzowym na przechodniów przeczytasz na SE.
Autor: PAWEL NOWAK / SUPER EXPRESS Złote Tarasy

Atakowali przypadkowych przechodniów w centrum stolicy

W samym sercu polskiej stolicy miało miejsce szokujące zdarzenie. W piątek, 6 listopada, tuż przed godziną 21 strażnicy miejscy z Oddziału Specjalistycznego otrzymali zgłoszenie, że w rejonie Złotych Tarasów grupa młodych mężczyzn zaczepia przechodniów.

Jeden z agresorów miał rozpylać gaz pieprzowy w stronę przypadkowych osób. Na miejsce przybyli strażnicy miejscy, którzy zauważyli jedną z poszkodowanych osób w pobliżu przystanku autobusowego. Na ziemi leżał tam mężczyzna potraktowany gazem pieprzowym.

Gdy strażnicy udzielali pomocy ofierze, drugi patrol SM przystąpił do poszukiwania uczestników zajścia. Podczas sprawdzania okolicy, świadkowie wskazali dwóch mężczyzn, którzy mieli brać udział w zdarzeniu. Obaj zostali ujęci przez strażników.

Gaz pieprzowy w koszu

Udało się również odnaleźć narzędzia ataku, w czym pomógł pracownik ochrony Złotych Tarasów. W jednym z koszy na śmieci na terenie galerii odnaleziono porzucony pojemnik z gazem pieprzowym o pojemności 0,5 litra.

W trakcie interwencji do strażników zgłosiła się kolejna osoba, która również miała zostać potraktowana gazem. Niestety ani poszkodowani, ani świadkowie nie potrafili jednoznacznie wskazać, który z ujętych mężczyzn dopuścił się poszczególnych czynów.

Na miejsce przyjechał wezwany zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym, a także patrol Policji. Podczas legitymowania sprawców okazało się, że jeden z nich jest osobą nieletnią. Strażnicy przekazali policjantom obu ujętych młodych mężczyzn oraz zebrane informacje dotyczące przebiegu zdarzenia.

Atak nożem przed Złotymi Tarasami
Galeria zdjęć 10
Złote Tarasy. Warszawiacy boją się kolejnych śmierci
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI