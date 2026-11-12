Groza w centrum Warszawy. Atakowali gazem pieprzowym przechodniów przed galerią handlową

Atakowali przypadkowych przechodniów w centrum stolicy

W samym sercu polskiej stolicy miało miejsce szokujące zdarzenie. W piątek, 6 listopada, tuż przed godziną 21 strażnicy miejscy z Oddziału Specjalistycznego otrzymali zgłoszenie, że w rejonie Złotych Tarasów grupa młodych mężczyzn zaczepia przechodniów.

Jeden z agresorów miał rozpylać gaz pieprzowy w stronę przypadkowych osób. Na miejsce przybyli strażnicy miejscy, którzy zauważyli jedną z poszkodowanych osób w pobliżu przystanku autobusowego. Na ziemi leżał tam mężczyzna potraktowany gazem pieprzowym.

Gdy strażnicy udzielali pomocy ofierze, drugi patrol SM przystąpił do poszukiwania uczestników zajścia. Podczas sprawdzania okolicy, świadkowie wskazali dwóch mężczyzn, którzy mieli brać udział w zdarzeniu. Obaj zostali ujęci przez strażników.

Gaz pieprzowy w koszu

Udało się również odnaleźć narzędzia ataku, w czym pomógł pracownik ochrony Złotych Tarasów. W jednym z koszy na śmieci na terenie galerii odnaleziono porzucony pojemnik z gazem pieprzowym o pojemności 0,5 litra.

W trakcie interwencji do strażników zgłosiła się kolejna osoba, która również miała zostać potraktowana gazem. Niestety ani poszkodowani, ani świadkowie nie potrafili jednoznacznie wskazać, który z ujętych mężczyzn dopuścił się poszczególnych czynów.

Na miejsce przyjechał wezwany zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanym, a także patrol Policji. Podczas legitymowania sprawców okazało się, że jeden z nich jest osobą nieletnią. Strażnicy przekazali policjantom obu ujętych młodych mężczyzn oraz zebrane informacje dotyczące przebiegu zdarzenia.

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