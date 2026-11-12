Pięć osób zginęło na strzelnicy. Wiadomo, jak doszło do dramatu

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-12 14:17

Wiadomo już jak najpewniej doszło do tragicznego pożaru remontowanej strzelnicy przy ul. Migdałowej na Ursynowie. W ogniu zginęło czterech pracowników, piąta osoba zmarła w szpitalu. Nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów.

Do tragicznego pożaru doszło 21 marca w remontowanej strzelnicy przy ul. Migdałowej na Ursynowie. W budynku pracowała wówczas ekipa remontowa. Ogień pojawił się wewnątrz obiektu, po czym błyskawicznie objął kolejne elementy. Płomienie przeniosły się także na zaparkowany w pobliżu samochód dostawczy oraz kontener na odpady.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów.

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Iskry spadły na łatwopalny materiał

Kluczowa dla śledztwa okazała się opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Ekspert przeanalizował miejsce powstania ognia, zabezpieczone ślady i dostępne nagrania.

Według biegłego pożar rozpoczął się podczas prowadzonych prac remontowych. Przy cięciu metalowych elementów powstały iskry, które weszły w kontakt z palnym materiałem.

- Biegły wskazał, że przyczyną powstania pożaru było oddziaływanie termiczne iskier mechanicznych powstałych podczas cięcia metalowych elementów na palny materiał, który po zapaleniu spowodował gwałtowny zapłon pary lub gazu – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie

Jak informuje prok. Skiba, śledczy zabezpieczyli monitoring, na którym zarejestrowano początek i gwałtowne rozprzestrzenianie się płomieni. Nagranie może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia, jakie prace wykonywano bezpośrednio przed pożarem, gdzie znajdował się materiał palny i czy pracownicy mieli możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu.

Bezpośrednio po tragedii pojawiały się relacje o huku dobiegającym z budynku. Dźwięki przypominały wybuchy lub strzały z broni.

Ze względu na wcześniejsze przeznaczenie obiektu pojawiły się podejrzenia, że w środku mogły znajdować się pistolety albo amunicja.

Policja wykluczyła jednak obecność broni palnej i amunicji na terenie remontowanej strzelnicy.

Mimo ustalenia bezpośredniej przyczyny pojawienia się ognia śledztwo nadal trwa.

Zabezpieczane są kolejne dowody, zlecane kolejne ekspertyzy. Na chwilę obecną nikomu nie przedstawiono zarzutów – podkreślił prok. Piotr Antoni Skiba.

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Cztery osoby zginęły na miejscu

W chwili pojawienia się ognia w strzelnicy znajdowali się pracownicy ekipy remontowej. Poszkodowanych zostało sześć osób. Po zakończeniu akcji ratunkowej lekarz stwierdził śmierć czterech mężczyzn. Ofiary były obywatelami Polski i Ukrainy w wieku od 33 do 49 lat.

Do szpitala przewieziono dwie osoby: obywatela Ukrainy i Polski. Niestety, z powodu ciężkich obrażeń 40-letni Polak zmarł. Lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jego życie.

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