Zarzut zabójstwa dla 27-latki. W domu znaleziono okaleczone zwłoki

- 7 listopada 2026 roku na jednej z posesji w gminie Drobin ujawniono zwłoki 32-letniego mężczyzny.
- Funkcjonariusze policji zatrzymali 27-latkę, u której badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu.
- Podejrzana usłyszała zarzut zabójstwa, a sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Zabójstwo w gminie Drobin. Policja znalazła w domu ciało 32-letniego mężczyzny
Do dramatycznych zdarzeń doszło 7 listopada. Funkcjonariusze z Płocka otrzymali wówczas informację o zgonie 32-latka w jednym z budynków mieszkalnych na terenie gminy Drobin. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci odnaleźli zwłoki mężczyzny z widocznymi na ciele obrażeniami.
Mundurowi zatrzymali na terenie posesji 27-letnią kobietę. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a ciało zmarłego zostało zabezpieczone na potrzeby sekcji zwłok.
27-latka odpowie za zabójstwo. Sprawę bada prokuratura w Sierpcu
Śledczy przedstawili zatrzymanej kobiecie zarzut zabójstwa. Sąd, przychylając się do wniosku złożonego przez prokuratora, zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 27-latce grozi kara nawet dożywotniego więzienia.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu - przekazała kom. Monika Jakubowska.