Zarzut zabójstwa dla 27-latki. W domu znaleziono okaleczone zwłoki

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-12 15:49

Na terenie jednej z posesji w gminie Drobin w województwie mazowieckim odkryto zwłoki 32-letniego mężczyzny z widocznymi obrażeniami. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie 27-letnią kobietę, która miała w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Podejrzana usłyszała już zarzut zabójstwa i decyzją sądu trafiła do aresztu. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. O zarzutach zabójstwa dla 27-latki z gminy Drobin przeczytasz na SE.
Autor: Roix/ Shutterstock zdj. ilustracyjne
  • 7 listopada 2026 roku na jednej z posesji w gminie Drobin ujawniono zwłoki 32-letniego mężczyzny.
  • Funkcjonariusze policji zatrzymali 27-latkę, u której badanie wykazało niemal 2,5 promila alkoholu.
  • Podejrzana usłyszała zarzut zabójstwa, a sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy.
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Zabójstwo w gminie Drobin. Policja znalazła w domu ciało 32-letniego mężczyzny

Do dramatycznych zdarzeń doszło 7 listopada. Funkcjonariusze z Płocka otrzymali wówczas informację o zgonie 32-latka w jednym z budynków mieszkalnych na terenie gminy Drobin. Po dotarciu pod wskazany adres policjanci odnaleźli zwłoki mężczyzny z widocznymi na ciele obrażeniami.

Mundurowi zatrzymali na terenie posesji 27-letnią kobietę. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a ciało zmarłego zostało zabezpieczone na potrzeby sekcji zwłok.

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Śledczy przedstawili zatrzymanej kobiecie zarzut zabójstwa. Sąd, przychylając się do wniosku złożonego przez prokuratora, zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnioną zbrodnię 27-latce grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu - przekazała kom. Monika Jakubowska.

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