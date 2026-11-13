Ujawnili, czego Putin żąda podczas tajnych rozmów. Chodzi o NATO i Finlandię

W piątek, 13 listopada, niemiecki dziennik „Bild” opublikował alarmujące informacje na temat nowych warunków stawianych przez Moskwę. Z ustaleń redakcji wynika, że wysłannicy Kremla zaprezentowali bardzo szeroką listę oczekiwań podczas rozmów w Abu Zabi, które mają doprowadzić do zakończenia rosyjsko-ukraińskiej wojny.

Wśród postulatów strony rosyjskiej znalazło się między innymi opuszczenie struktur NATO przez Finlandię oraz wycofanie wojsk Sojuszu z państw bałtyckich, a także twarde gwarancje blokujące przyszłą akcesję Ukrainy do tej organizacji.

Publikacja wywołała natychmiastową i ostrą reakcję władz w Helsinkach. Stojący na czele fińskiego resortu obrony Antti Hakkanen stanowczo podkreślił, że obecność jego państwa w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego nie podlega żadnym dyskusjom z obcymi mocarstwami.

Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen odpowiada na żądania Rosji

„Takie sprawy w żadnym wypadku nie podlegają negocjacjom. Rosja o tym wie. Samo proponowanie czegoś takiego jest po prostu oburzające” – powiedział Antti Hakkanen fińskim mediom, w tym publicznemu nadawcy Yle.

Zdaniem ministra obrony władze w Moskwie liczą na to, że członkowie NATO z własnej woli narzucą sobie restrykcje, które będą sprzyjać interesom Kremla. Polityk ocenia, że Rosja coraz odważniej bada granice ustępstw, na jakie są w stanie pójść państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone.

„Im łagodniej Zachód podchodzi do rosyjskich dążeń militarnych, tym dalej Rosja posuwa się w swoich testach. Rosja testuje tak daleko, jak pozwala jej na to łagodność Zachodu” – podkreślił fiński minister.

Antti Hakkanen wyraził także duży dystans do samych negocjacji toczących się w Abu Zabi. Według niego Kreml nie podchodzi do tych rozmów w sposób poważny i zamiast szukać dróg do zakończenia działań zbrojnych, eskaluje oczekiwania, próbując wymusić zmiany w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i zredukować wpływy NATO.

Szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen o członkostwie kraju w NATO

Sprawę opisanych przez niemieckich dziennikarzy żądań skomentowała również Elina Valtonen, która kieruje fińską dyplomacją. Zaznaczyła ona wyraźnie, że kwestia przynależności Finlandii do NATO leży wyłącznie w gestii Helsinek oraz samego Sojuszu, a Moskwa nie ma w tej sprawie głosu.

„Jest oczywiste, że decyzja o członkostwie w NATO należy do Finlandii i NATO. Tak też postępujemy” – zaznaczyła Elina Valtonen.

Minister spraw zagranicznych dodała, że włączanie tematu ogólnego ładu bezpieczeństwa w Europie do rozmów pokojowych ma konkretny cel. W jej ocenie taki krok wyraźnie dowodzi, że władzom w Moskwie wcale nie zależy na szybkim wygaszeniu trwającego konfliktu zbrojnego.

„Kiedy pojawiły się informacje, że Rosja rozszerza negocjacje pokojowe dotyczące własnej agresji o kwestię europejskiej architektury bezpieczeństwa, oznaczało to, że Rosja nie spieszy się z zawarciem jakiegokolwiek porozumienia” – powiedziała szefowa fińskiej dyplomacji.