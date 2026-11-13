Wstrzymano loty w USA! Bezprecedensowa decyzja po awarii systemów kontroli ruchu

Problemy dotknęły wszystkie centra kontroli ruchu

Jak poinformował amerykański minister transportu Sean Duffy, FAA zdecydowała o natychmiastowym wprowadzeniu tzw. ground stop, czyli nakazu pozostania samolotów na ziemi.

FAA wydała ogólnokrajowy nakaz wstrzymania lotów dla wszystkich amerykańskich lotnisk po wystąpieniu problemów komunikacyjnych wpływających na wszystkie Centra Kontroli Ruchu Lotniczego - przekazał Duffy w serwisie X. Technicy FAA rozpoczęli dochodzenie mające ustalić przyczynę awarii.

Według komunikatu FAA loty międzynarodowe są obsługiwane indywidualnie, a decyzje dotyczące ich lądowania podejmowane są na bieżąco.

Nadzwyczajna sytuacja w amerykańskiej przestrzeni powietrznej

Amerykańskie media podkreślają, że krajowe wstrzymanie wszystkich odlotów zdarza się niezwykle rzadko. CNBC podało, że FAA zdecydowała się na ten krok „ze względu na nadzwyczajne okoliczności oraz względy bezpieczeństwa”.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym FAA nakazano wszystkim operatorom pozostawienie samolotów na ziemi „do odwołania”.

Drugi taki przypadek od zamachów z 11 września

Agencja Reuters zwraca uwagę, że jest to dopiero drugi przypadek ogólnokrajowego wstrzymania odlotów od czasu zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W styczniu 2023 r. FAA na niespełna dwie godziny zatrzymała ruch lotniczy po awarii systemu NOTAM, który dostarcza pilotom kluczowe informacje o bezpieczeństwie lotów.

Tym razem źródłem problemów są zakłócenia komunikacji pomiędzy centrami kontroli ruchu lotniczego odpowiedzialnymi za nadzorowanie ruchu samolotów w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Według ABC News awaria objęła wszystkie 22 centra kontroli obsługujące loty przelotowe nad terytorium USA.

Pierwsze skutki już widoczne

Już w pierwszych minutach po ogłoszeniu decyzji zaczęły pojawiać się opóźnienia na największych lotniskach. NBC Chicago informowała o ponad 260 opóźnionych rejsach tylko na lotniskach O'Hare i Midway. Wcześniej FAA wstrzymała ruch właśnie w rejonie Chicago z powodu problemów technicznych.

Eksperci branży lotniczej przewidują, że nawet po usunięciu awarii może dojść do efektu domina i wielogodzinnych zakłóceń w siatkach połączeń przewoźników w całych Stanach Zjednoczonych. Takie ostrzeżenia publikują specjalistyczne media lotnicze, wskazując, że przywrócenie normalnego ruchu po tak rozległym zatrzymaniu operacji może potrwać wiele godzin.

Na razie FAA nie podała, kiedy ruch lotniczy zostanie w pełni przywrócony. Śledztwo w sprawie przyczyn awarii trwa.

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