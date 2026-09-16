Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie podjęła decyzję w sprawie śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono we wtorek wieczorem w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego. Śledztwo prowadzone jest w kierunku podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

W sprawie zatrzymany został 53-letni mężczyzna. Prokuratura wydała już postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów dotyczących śmierci 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny.

Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przekazała Radiu Eska, że postępowanie zostało wszczęte w środę.

- Prokuratura rejonowa w Koszalinie dzisiaj wszczęła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, które zostało ujawnione wczoraj w Koszalinie w godzinach późnych wieczornych

- przekazała Radiu Eska.

Tym samym śledczy formalnie rozpoczęli postępowanie, którego przedmiotem jest śmierć dwóch mieszkańców Koszalina.

53-latek ma usłyszeć zarzuty

Zatrzymany mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu. Prokuratura podkreśla, że choć decyzja dotycząca zarzutów została już podjęta, nie doszło jeszcze do ich formalnego ogłoszenia.

- Wydane zostało już postanowienie przez prokuratora o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, 69 letniej kobiety i 63 letniego mężczyzny

- informuje Radio Eska Ewa Dziadczyk.

To właśnie wykonanie czynności procesowych z udziałem 53-latka będzie jednym z kolejnych etapów postępowania. Na razie nie można było ich przeprowadzić.

Wszystko zależy od stanu zdrowia zatrzymanego

Mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany w ramach zaplanowanych czynności. Prokuratura zakładała, że mogą one zostać wykonane kolejnego dnia, ale ostatecznie decydujący będzie stan zdrowia 53-latka.

- Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu i prawdopodobnie podczas tego zdarzenia również sam siebie dosyć mocno skaleczył

- wyjaśnia przedstawicielka prokuratury.

Na ten moment śledczy nie przedstawiają szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób doszło do śmierci 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Wiadomo natomiast, że obie ofiary miały rany cięte i kłute.

Pojawiły się nieoficjalne doniesienia

Wokół sprawy pojawiły się również informacje dotyczące możliwego tła tragedii. Portal halokoszalin.pl podał nieoficjalne ustalenia dotyczące osób, które miały przebywać w mieszkaniu.

- Według nieoficjalnych informacji w mieszkaniu razem z parą przebywał brat kobiety. W tle tragedii miała znajdować się kwestia mieszkania oraz planowana jego sprzedaż - przekazał portal halokoszalin.pl

Na razie nie wiadomo, czy informacje dotyczące nieruchomości mają związek ze śmiercią dwóch osób. Nie jest również jasne, czy pomiędzy domownikami doszło wcześniej do konfliktu.

Policja nie potwierdza obecnie tych doniesień.

Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tragedii

Teraz prokuratura i policja będą ustalać dokładny przebieg wydarzeń. Istotne będą między innymi wyniki przeprowadzonych czynności, zgromadzone dowody oraz zeznania osób, które mogą mieć wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w mieszkaniu.

Formalne przedstawienie zarzutów 53-latkowi będzie możliwe po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych. Jak zaznacza prokuratura, ich przeprowadzenie jest uzależnione od stanu zdrowia mężczyzny.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.