50 tysięcy złotych nagrody za informacje

Poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina, która zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, wciąż nie przyniosły rezultatu. Aby zintensyfikować działania i zachęcić potencjalnych świadków do dzielenia się wiedzą, Biuro Rutkowski wyznaczyło ogromną nagrodę pieniężną.

- Jeśli ktoś przekaże nam informacje, które przyczynią się do odnalezienia Emilii wypłacimy nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych

- mówi redakcji "Super Express" detektyw Krzysztof Rutkowski.

Jak podkreśla, że jego zespół nie ustaje w wysiłkach i każda, nawet najdrobniejsza informacja, może okazać się kluczowa.

- Poszukiwania nadal trwają. Działamy. Każda informacja może mieć znaczenie. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, prosimy o kontakt z Biurem Rutkowski: 600 007 007. Jedna informacja może zmienić wszystko

- apeluje detektyw Krzysztof Rutkowski.

Przełom w poszukiwaniach Emilii Koprowskiej?

Ekipa detektywa cały czas pracuje na miejscu, starając się wyjaśnić tajemnicze zaginięcie kobiety. Krzysztof Rutkowski, choć ostrożny w słowach, przyznaje, że wierzy w pozytywny finał poszukiwań i zaznacza, że jego zespół jest coraz bliżej rozwiązania zagadki.

- Jesteśmy cały czas w Darłowie. Cały czas prowadzone są przez nas działania. Coraz bliżej wyjaśnienia tej sprawy. Szukamy Emilii, ale nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Na miejscu jest Maja Rutkowski z ekipą

- mówi w rozmowie z naszą redakcją.

Co więcej, detektyw poinformował niedawno o złożeniu zeznań, które mogą rzucić zupełnie nowe światło na całą sprawę.

- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu

- powiedział kilka dni temu detektyw.

Rodzina błaga o pomoc

Dla bliskich Emilii każdy kolejny dzień to niewyobrażalny dramat. W poruszającym nagraniu, udostępnionym przez detektyw Maję Rutkowski, brat zaginionej zwrócił się z dramatycznym apelem.

- Apeluję do wszystkich. Pomóżcie nam jeszcze. Trwajcie razem z nami w poszukiwaniach dopóki nie znajdziemy naszej siostry

- apeluje Jerzy, brat zaginionej Emilii.

Wtóruje mu drugi z braci, pan Piotr, który zapewnia, że rodzina i zaangażowane służby sprawdzają każdy, nawet najmniejszy sygnał.

- Każdą informację, jaką dostajemy weryfikujemy. Najdrobniejsza informacja nie zostaje bez echa

- dodaje pan Piotr.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie - co wiemy?

Przypomnijmy, że do zaginięcia 37-latki doszło 30 sierpnia. Kobieta przebywała z mężem w Darłowie na festiwalu muzyki elektronicznej "ZEN Wydm". Po sprzeczce z partnerem oddaliła się w nieznanym kierunku i od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. W szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą zaangażowane są ogromne siły: policja, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz wolontariusze. Teren przeczesywany jest z lądu, morza i powietrza, z wykorzystaniem dronów. Kilka dni temu odnaleziono telefon zaginionej, który został zabezpieczony jako kluczowy dowód i poddany szczegółowej analizie.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Komenda Miejska Policji w Koszalinie publikuje dokładny rysopis zaginionej. Każdy, kto rozpoznaje kobietę lub ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt.

Sylwetka: szczupła, wysmukła

szczupła, wysmukła Włosy: kasztanowe/brązowe

kasztanowe/brązowe Oczy: zielone

zielone Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.

tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki. Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543 lub alarmowym 112. Informacje można przekazywać również bezpośrednio do Biura Rutkowski pod numerem 600 007 007.