50 tysięcy złotych nagrody za informacje
Poszukiwania 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina, która zaginęła 30 sierpnia w Darłowie, wciąż nie przyniosły rezultatu. Aby zintensyfikować działania i zachęcić potencjalnych świadków do dzielenia się wiedzą, Biuro Rutkowski wyznaczyło ogromną nagrodę pieniężną.
- Jeśli ktoś przekaże nam informacje, które przyczynią się do odnalezienia Emilii wypłacimy nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych
- mówi redakcji "Super Express" detektyw Krzysztof Rutkowski.
Jak podkreśla, że jego zespół nie ustaje w wysiłkach i każda, nawet najdrobniejsza informacja, może okazać się kluczowa.
- Poszukiwania nadal trwają. Działamy. Każda informacja może mieć znaczenie. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, prosimy o kontakt z Biurem Rutkowski: 600 007 007. Jedna informacja może zmienić wszystko
- apeluje detektyw Krzysztof Rutkowski.
Przełom w poszukiwaniach Emilii Koprowskiej?
Ekipa detektywa cały czas pracuje na miejscu, starając się wyjaśnić tajemnicze zaginięcie kobiety. Krzysztof Rutkowski, choć ostrożny w słowach, przyznaje, że wierzy w pozytywny finał poszukiwań i zaznacza, że jego zespół jest coraz bliżej rozwiązania zagadki.
- Jesteśmy cały czas w Darłowie. Cały czas prowadzone są przez nas działania. Coraz bliżej wyjaśnienia tej sprawy. Szukamy Emilii, ale nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Na miejscu jest Maja Rutkowski z ekipą
- mówi w rozmowie z naszą redakcją.
Co więcej, detektyw poinformował niedawno o złożeniu zeznań, które mogą rzucić zupełnie nowe światło na całą sprawę.
- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu
- powiedział kilka dni temu detektyw.
Rodzina błaga o pomoc
Dla bliskich Emilii każdy kolejny dzień to niewyobrażalny dramat. W poruszającym nagraniu, udostępnionym przez detektyw Maję Rutkowski, brat zaginionej zwrócił się z dramatycznym apelem.
- Apeluję do wszystkich. Pomóżcie nam jeszcze. Trwajcie razem z nami w poszukiwaniach dopóki nie znajdziemy naszej siostry
- apeluje Jerzy, brat zaginionej Emilii.
Wtóruje mu drugi z braci, pan Piotr, który zapewnia, że rodzina i zaangażowane służby sprawdzają każdy, nawet najmniejszy sygnał.
- Każdą informację, jaką dostajemy weryfikujemy. Najdrobniejsza informacja nie zostaje bez echa
- dodaje pan Piotr.
Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie - co wiemy?
Przypomnijmy, że do zaginięcia 37-latki doszło 30 sierpnia. Kobieta przebywała z mężem w Darłowie na festiwalu muzyki elektronicznej "ZEN Wydm". Po sprzeczce z partnerem oddaliła się w nieznanym kierunku i od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. W szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą zaangażowane są ogromne siły: policja, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz wolontariusze. Teren przeczesywany jest z lądu, morza i powietrza, z wykorzystaniem dronów. Kilka dni temu odnaleziono telefon zaginionej, który został zabezpieczony jako kluczowy dowód i poddany szczegółowej analizie.
Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej
Komenda Miejska Policji w Koszalinie publikuje dokładny rysopis zaginionej. Każdy, kto rozpoznaje kobietę lub ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o pilny kontakt.
- Sylwetka: szczupła, wysmukła
- Włosy: kasztanowe/brązowe
- Oczy: zielone
- Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz tatuaż z napisem „KRYSTIAN” na prawym palcu, w miejscu obrączki.
- Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka, białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem 47 78 41 543 lub alarmowym 112. Informacje można przekazywać również bezpośrednio do Biura Rutkowski pod numerem 600 007 007.