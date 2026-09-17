Emilia Koprowska nadal zaginiona. Na miejscu zjawił się pies do szukania zwłok! Mąż pod lupą policji

37-letnia Emilia Koprowska zaginęła dokładnie 30 sierpnia 2026 roku. Z relacji jej męża wynika, że po koncercie muzyki techno w Darłowie (województwo zachodniopomorskie), doszło między nim a kobietą do sprzeczki na tle finansowym. Poszło o "interesy". Małżeństwo miało się wówczas rozejść w drodze do domu, ale Emilia nigdy do celu nie dotarła. Po zgłoszeniu zaginięcia 37-latki, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Kobietę próbują odnaleźć między innymi jednostki z Koszalina, Darłowa, Kołobrzegu i wielu innych zachodniopomorskich grup. Przesłuchiwani są świadkowie, przeszukiwane są różne tereny, sprawdzane tropy, jednak po Emilii Koprowskiej nie ma ani śladu. 15 września 2026 roku śledczy potwierdzili, że został znaleziony telefon kobiety. Trwają ustalenia, jakie dane znajdują się na urządzeniu.

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Tymczasem media informują również o kolejnych etapach prowadzonych działań. Na miejsce ściągnięto między innymi psa wyspecjalizowanego w wyszukiwaniu ludzkich zwłok. - Tym razem nie ma przełomu. Skupimy się na działaniach operacyjnych. Kiedy mogą być podjęte poszukiwania na szeroką skalę? To są działania skoordynowane m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Najczęściej planujemy je dzień wcześniej – powiedziała w rozmowie z o2.pl st. asp. Izabela Sreberska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Jak się okazuje, znane są też efekty pracy zwierzęcia. Pies tropiący ludzkie zwłoki nie natrafił na żaden ślad, mogący świadczyć o tym, że Emilia Koprowska nie żyje. Oczywiście to nie przesądza tragicznego scenariusza, ale zapewne daje nadzieję bliskim kobiety.

Nieoficjalnie: mąż Emilii Koprowskiej pod lupą policji. "Jego działania wzbudzają kontrowersje"

Serwis O2.pl podaje nieoficjalnie, że mąż Emilii Koprowskiej znajduje się pod stałą obserwacją policji. Chodzi o jego medialną aktywność, która - jak cytuje portal po rozmowach z funkcjonariuszami - "wzbudza kontrowersje". Mężczyzna miał też wielokrotnie zmieniać wersję wydarzeń dotyczącą zaginięcia swojej żony. Ustalenia mundurowych nie pokrywają się z jego słowami.

- Mężczyzna ma być też negatywnie nastawiony do działań policji. Jak słyszymy, przestał współpracować - podaje nieoficjalnie O2.pl - Jego tryb życia jest zastanawiający. Ale nie chcę mówić za dużo – dodaje tamtejszym reporterom doświadczony funkcjonariusz, który bierze udział w działaniach dotyczących poszukiwań Emilii Koprowskiej.

Oczywiście to wszystko pozostaje w sferze domysłów i plotek. Policjanci nie ukrywają jednocześnie, że pod uwagę wciąż biorą każdy możliwy scenariusz, aż do zakończenia prowadzonych działań. Postępowanie trwa.

Galeria zdjęć: Emilia Koprowska nadal zaginiona. Na miejscu pojawił się pies do szukania zwłok! Nowe wieści

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