Brutalne zabójstwo w Koszalinie. Poruszający wpis córki ofiary. "Dlaczego? Jakim trzeba być...?"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-17 9:35

Koszalin wciąż żyje dramatem, który rozegrał się w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego. To tam policjanci – wezwani przez zaniepokojoną rodzinę – odkryli ciała Liliany L. i jej partnera Jerzego N.. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. W mieszkaniu znajdował się brat kobiety, 53‑letni Ryszard L., który został zatrzymany.

Dwa ciała w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego

Rodzina Liliany L. i Jerzego N. od wielu godzin nie mogła się z nimi skontaktować. Gdy policjanci dotarli na miejsce, nikt nie odpowiadał na wezwania. Dopiero po sprowadzeniu straży pożarnej drzwi otworzył 53‑latek.

Według ustaleń lokalnych mediów, mężczyzna miał zachowywać się spokojnie. To właśnie wtedy wypowiedział słowa, które wstrząsnęły funkcjonariuszami: „Ludzie, których szukacie, leżą w łazience” – informował wcześniej portal halokoszalin.pl.

Zabił siostrę i jej partnera. Mieli rany kłute

W łazience policjanci znaleźli ciała 69-letniej Liliany L. i 63-letniego Jerzego N. z licznymi ranami zadanymi ostrym narzędziem. Ryszard L. został zatrzymany na miejscu i przewieziony do szpitala, gdzie – jak ustalono – trafił po zatrzymaniu.

Śledczy nie ujawniają, w jakim stanie był mężczyzna ani czy miał obrażenia. Wiadomo jednak, że to on jako ostatni przebywał z parą w mieszkaniu.

Polecany artykuł:

Przyznanie się do winy i zarzuty

Prokuratura potwierdziła, że Ryszard L. przyznał się do winy. Śledczy chcą przedstawić mu zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Formalne przedstawienie zarzutów nastąpi dopiero po tym, jak mężczyzna zostanie wypisany ze szpitala. Czynności zostaną najprawdopodobniej przeprowadzone w czwartek, 17 września.

- Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu i prawdopodobnie podczas tego zdarzenia również sam siebie dosyć mocno skaleczył - mówi w rozmowie z Radiem ESKA prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Do tego czasu prokuratura zabezpiecza materiał dowodowy i przesłuchuje świadków.

Poruszający wpis córki Jerzego N. "Dlaczego?"

Wstrząsający dramat odbił się szerokim echem. Córka Jerzego N., pogrążona w żałobie, opublikowała w mediach społecznościowych krótki, ale niezwykle poruszający wpis pożegnalny.

W kilku zdaniach wyraziła ból, niedowierzanie i rozpacz po stracie ojca:

„Dlaczego? Jakim trzeba być okrutnym by zimna krwią zabić?"

- napisała pani Joanna na Facebooku.

Jej słowa stały się symbolem tragedii, która dotknęła rodzinę i wstrząsnęła mieszkańcami Koszalina. Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy z wyrazami współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie.

Motyw: konflikt rodzinny?

Według nieoficjalnych ustaleń lokalnych mediów, w tle dramatu mogły znajdować się spory rodzinne dotyczące mieszkania, które miało być sprzedane.

Śledczy badają, czy konflikt między rodzeństwem mógł doprowadzić do eskalacji i tragicznego finału. Na tym etapie prokuratura nie wyklucza żadnego scenariusza.

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi intensywne czynności. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, analiza śladów z mieszkania oraz ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń.

Śledczy sprawdzają, jak wyglądały ostatnie godziny życia Liliany L. i Jerzego N., co się wydarzyło w mieszkaniu oraz jakie były relacje między rodzeństwem.

Dwa ciała w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego w Koszalinie
Galeria zdjęć 15
QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
W mieszkaniu w Koszalinie znaleziono dwa ciała. Policja zatrzymała 53-latka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZARZUTY
PROKURATURA
POLICJA KOSZALIN
ZABÓJSTWO