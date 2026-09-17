Makabryczne odkrycie w Koszalinie. Ryszard L. przyznał się do zabicia dwóch osób

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-09-17 17:28

Prokuratura postawiła zarzuty 53-letniemu mieszkańcowi Koszalina w związku z podwójnym morderstwem. Mężczyzna miał zabić ze szczególnym okrucieństwem swoją 69-letnią siostrę i jej 63-letniego partnera. Sprawca przyznał się do czynu, kwestionując jedynie fakt szczególnego okrucieństwa.

Do dramatu doszło najprawdopodobniej w niedzielę w godzinach porannych. Według ustaleń śledczych, po dokonaniu zbrodni, 53-latek przez kolejne dwa dni przebywał w mieszkaniu ze zwłokami swoich ofiar. Służby zatrzymały mężczyznę dopiero we wtorek.

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Przedstawienie zarzutów sprawcy było możliwe dopiero po kilku dniach. W trakcie szarpaniny 53-latek doznał obrażeń ręki, przez co musiał zostać przetransportowany do szpitala. Mężczyzna podczas przesłuchania nie zaprzeczał, że dopuścił się zabójstwa swoich bliskich, jednak odrzucił zarzut o szczególne okrucieństwo. Tłumaczył śledczym, że powodem ataku był eskalujący konflikt między nim a ofiarami.

– Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami. Był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego narastało, sprowokowało go do takiego działania – poinformowała Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

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