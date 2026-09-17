Gwiazdy kina w "Na Wspólnej". Kazimierz Mazur zdradza zmiany w obsadzie

Nowe gwiazdy w "Na Wspólnej" poszerzą obsadę

Od lat produkcja TVN chętnie angażuje do swojej historii przeróżne postaci, w tym również te spoza aktorskiego środowiska. Widzowie mogli przecież podziwiać na ekranie choćby znaną z parkietów Mandarynę. Wraz ze startem jesiennej ramówki na rok 2026, ekipa serialu powiększyła się o takie nazwiska, jak Tamara Arciuch, Edyta Jungowska, Ewa Szykulska czy Stefan Pawłowski. Jak się okazuje, to wcale nie zamyka listy "nowych nabytków" obsadowych.

Na Wspólnej – pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 6 Czyim mężem był Adam? Agnieszki Żanety Renaty Weroniki Następne pytanie

Z informacji przekazanych Radiu ESKA przez Kazimierza Mazura wynika, że to właśnie historia Kamila Hoffera stanie się wkrótce wiodącą. W szpitalnym świecie zaroi się nie tylko od nowych pacjentów, ale też zupełnie odświeżonego zespołu medycznego. Aktor zapowiada, że widzowie od razu rozpoznają twarze lekarzy, kojarząc ich z innych hitowych tytułów.

– Pojawią się nowe postacie w szpitalu. Nie będą to tylko pacjenci, ale też zespół medyczny i to będą bardzo wysokie nazwiska polskiego aktorstwa – zdradził aktor.

Kazimierz Mazur o rolach z "Na Wspólnej" i "1670"

Dla rzesz polskich widzów Mazur przez dekady utożsamiany był wyłącznie z twarzą Hoffera. Jego występ w hicie "1670" Netflixa, gdzie zagrał chłopa Wojciecha z Adamczychy, pozwolił mu zaprezentować świetny warsztat komediowy. Zapytany o to, jak obecnie reagują na niego fani w miejscach publicznych, odparł z humorem, że nie jest w ogóle rozpoznawalny. Wspomniał też o spotkaniu z pewnym przechodniem, który stwierdził z zaskoczeniem, że artysta „wcale nie przypomina ani nie zachowuje się jak aktor”. Gwiazdor podziękował za te słowa, traktując je jako wspaniały komplement dla rzemiosła. Na pytanie o to, do kogo mu bliżej, rzucił na wpół serio, że w netflixowej produkcji grał samego siebie. "Ja palę ludzi, to jestem ja" - skwitował.

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