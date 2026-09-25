Polska – Bośnia. Zziębnięta Anna Lewandowska na trybunach z teściową i jej partnerem. Mama "Lewego" zadała szyku!

Anna Lewandowska z mamą męża na trybunach. Tak kibicują kapitanowi

Gdy o 20:45 grecki sędzia Anastasios Papapetrou zagwizdał po raz pierwszy, oczy tysięcy kibiców zwróciły się na murawę. Jednak na trybunach również nie brakowało ważnych postaci. W loży honorowej kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, wspierała jego żona, Anna Lewandowska. Trenerka postawiła na niezwykle stonowaną stylizację – szare dżinsy i prostą, czarną bluzkę z krótkim rękawem.

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Choć jej strój był skromny, widać było, że trenerce doskwierał chłód panujący na stadionie. Anna Lewandowska co chwilę splatała dłonie, próbując się ogrzać. Tuż obok niej siedziała jej teściowa, Iwona Lewandowska, która swoją stylizacją zdecydowanie wyróżniała się z tłumu. Mama "Lewego" postawiła na efektowne, pomarańczowe korale, które stanowiły mocny akcent kolorystyczny. Towarzyszył jej partner, Jacek Zwoniarski. Cała trójka z ogromnym skupieniem śledziła poczynania biało-czerwonych w starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Polska walczy o powrót do elity. Lewandowski śrubuje kolejny rekord

Wsparcie rodziny było bezcenne, zwłaszcza że dla polskiej kadry był to niezwykle ważny mecz. Po raz pierwszy w historii Polacy rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów w dywizji B, do której spadli jesienią 2024 roku. Jak podkreślał selekcjoner Jan Urban, celem jest szybki powrót do elity.

- Musimy poważnie potraktować Ligę Narodów. Jest to również ścieżka prowadząca do mistrzostw Europy. Jeśli nie będzie nam dane dostać się bezpośrednio z eliminacji, to tutaj jest pewna możliwość - zaznaczył Urban.

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Dla samego Roberta Lewandowskiego był to już 168. występ w narodowych barwach, czym po raz kolejny śrubuje własny, historyczny rekord. Z kolei dla Piotra Zielińskiego był to 110. mecz w kadrze. Selekcjoner postawił na kilku debiutantów w wyjściowym składzie, m.in. na bramkarza Marcina Bułkę i obrońcę Kacpra Potulskiego.

Skład reprezentacji Polski: Marcin Bułka - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski.

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QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza Pytanie 1 z 20 Zieliński ma na imię: Piotr Paweł Patryk Następne pytanie