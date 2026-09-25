Ślinią się do jej zdjęć. Przyleciała do Polski wspierać Bośniaków! "Ślicznotka"

Bartosz Olszewski
2026-09-25 11:55

W świecie sportu uwaga kibiców skupia się głównie na zawodnikach, jednak czasem na trybunach lub w strefie medialnej pojawiają się osoby, które przyciągają równie wielkie zainteresowanie. Tak jest w przypadku Alminy Hajradinović, pięknej bośniackiej dziennikarki sportowej, która ze względu na mecz Ligi Narodów przyleciała do Polski z reprezentacją Bośni i Hercegowiny! Jej zdjęcia wywołują prawdziwy szał w mediach społecznościowych.

Reprezentacja Polski już dzisiaj - 25 września - zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów, a spore poruszenie wywołała bośniacka piękność, która towarzyszy kadrze gości w naszym kraju. Wizyta Alminy Hajradinović w Polsce, związana z pracą dziennikarską i kibicowaniem swojej drużynie narodowej, nie przeszła bez echa. Jej uroda szybko została dostrzeżona, zwłaszcza po występie na kanale "Cioną po oczach" prowadzonym przez Łukasza Cionę, czym też pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych.

Grożą jej śmiercią po przegranych meczach. Wstrząsające wyznanie tenisistki

Dziennikarka Almina Hajradinović na tle stadionu. Na miniaturze obok w błyszczącym gorsecie. Czytaj więcej na SE.
Galeria zdjęć 21

Almina Hajradinović, piękność z Bośni przeciwko Polakom

"Almina Hajradinović - uznana bośniacka dziennikarka - zagości w Cioną po Oczach w kulisach. Przewiduje wynik 2-1 dla Bośni i Hercegowiny!" - ogłosił dziennikarz w serwisie X i to wystarczyło, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce poznało piękność z kraju naszych rywali.

Prawdziwą furorę Almina Hajradinović robi jednak na Instagramie. Jej profil, obserwowany przez tysiące fanów, to mieszanka profesjonalizmu i życia prywatnego. Obok zdjęć ze stadionów i wywiadów z piłkarzami, publikuje fotografie, na których zachwyca urodą i nienaganną sylwetką. Internauci często sugerują, że spełnia wszystkie warunki "top modelki"! Przy okazji meczu w Warszawie wrzuca do social mediów zdjęcia i filmiki z Polski, które przybliżają bośniackim kibicom nasz kraj. Nie mamy wątpliwości, że wśród setek komentarzy pełnych podziwu znajdziemy nie tylko te od bośniackich, ale i polskich kibiców!

Liga Narodów: Przewidywany skład Polski na Bośnię. Jan Urban zaskoczy?

Więcej zdjęć pięknej dziennikarki Alminy Hajradinović znajdziesz w naszej galerii.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

REPREZENTACJA POLSKI
PIŁKA NOŻNA
LIGA NARODÓW
BOŚNIA I HERCEGOWINA
PAPARAZZI