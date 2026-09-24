Grożą jej śmiercią po przegranych meczach. Wstrząsające wyznanie tenisistki

24-latka opowiedziała o skali problemu, z którym mierzy się zarówno w internecie, jak i poza nim. Po porażkach jej skrzynka na Instagramie zapełnia się tysiącami wiadomości od sfrustrowanych typerów. – Po każdej porażce dostaję na Instagramie tysiące wiadomości z nienawiścią. Wiele osób wysyła mi kwoty przegrane w zakładach i żąda ich zwrotu. To całkowicie chore – powiedziała niemiecka tenisistka.

Jak przekazała Lys, niektóre wiadomości zawierają groźby gwałtu oraz śmierci. Hejterzy kierują je również w stronę jej matki. Zawodniczka przyznała, że skala słownych ataków jest tak duża, iż materiału na książki mogłoby wystarczyć na długo.

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Niebezpieczne sytuacje nie ograniczają się jednak do internetu. Osoby śledzące tenisistkę miały zdobywać informacje dotyczące miejsc jej treningów, hoteli, w których przebywała, a nawet numerów zajmowanych przez nią pokoi. Lys współpracuje obecnie z WTA, aby poprawić bezpieczeństwo swoje oraz swojej rodziny.

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Historia niemieckiej tenisistki jest częścią większego problemu, z którym mierzy się kobiecy tenis. Również nasze polskie zawodniczki – z Igą Świątek na czele. Dlatego WTA stworzyła system Threat Matrix wykorzystujący sztuczną inteligencję do wyszukiwania obraźliwych treści oraz określania poziomu zagrożenia.

Od stycznia do października 2025 roku narzędzie wykryło około 12 tysięcy wpisów naruszających obowiązujące zasady. W 15 najbardziej poważnych przypadkach WTA przekazała sprawę policji.

Lys zwraca również uwagę na presję dotyczącą wizerunku tenisistek. Jej zdaniem zawodniczki nie powinny być postrzegane wyłącznie przez pryzmat sportu i podporządkowania całego życia treningom. – Nie możemy podobno dobrze się bawić, wyglądać atrakcyjnie poza kortem ani ładnie się ubierać. Uważam, że to bzdury – stwierdziła.

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