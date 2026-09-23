QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź?
2026-09-23 14:47
Reprezentacja polskich siatkarzy kapitalnie spisuje na mistrzostwach Europy. W naszej drużynie znajdują się i młodzi gracze, i tacy z wielkim doświadczeniem. Umiesz mniej więcej określić ich wiek? Sprawdź się w naszej zabawie i rozwiąż QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź? W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.