QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź?

likp
2026-09-23 14:47

Reprezentacja polskich siatkarzy kapitalnie spisuje na mistrzostwach Europy. W naszej drużynie znajdują się i młodzi gracze, i tacy z wielkim doświadczeniem. Umiesz mniej więcej określić ich wiek? Sprawdź się w naszej zabawie i rozwiąż QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź? W każdym pytaniu do wyboru są tylko dwie odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

Tomasz Fornal i Bartosz Kurek
Autor: Cyfrasport/FIVB/ Cyfrasport
QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź?
Pytanie 1 z 18
Kto jest starszy?
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