Polskie gwiazdy i dziennikarze razem dla młodych sportowców! Wyjątkowy turniej CUPRA Padel News Cup

CUPRA Padel News Cup 2026 - szczegóły turnieju

CUPRA Padel News Cup powstał z przekonania, że sport to coś więcej niż rywalizacja. Może łączyć ludzi, inspirować do aktywności i realnie zmieniać życie młodych ludzi. Dlatego cały dochód z opłat startowych za udział w turnieju zostanie przekazany Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, która wspiera młodych sportowców finansowo, edukacyjnie i mentalnie. Jej celem jest pomaganie młodzieży w budowaniu świadomych, odpowiedzialnych i wszechstronnie rozwijających się karier sportowych.

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- Talent jest dopiero początkiem drogi. Aby młody sportowiec mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości, potrzebuje również stabilnego wsparcia, dostępu do wiedzy i poczucia, że nie musi mierzyć się ze wszystkim sam – mówi Ada Smokowska, fundatorka Fundacji Wybiegaj w Przyszłość i organizatorka CUPRA Padel News Cup. - Cieszy nas, że podczas tego turnieju sportowa rywalizacja przekłada się na konkretną pomoc. Dzięki zaangażowaniu uczestników oraz sponsorów i partnerów, marce CUPRA, Erste Bank Polska, 4MOVE oraz Head, możemy wspólnie inwestować w przyszłość polskiego sportu.

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Na kortach zmierzą się największe polskie redakcje i gwiazdy

O społecznym znaczeniu turnieju świadczy skala zaangażowania środowiska medialnego. Na tegorocznej liście startowej CUPRA Padel News Cup są dziennikarze z czołowych polskich redakcji, m.in. CANAL+, TVN24, TVP, TVP Sport, Wirtualnej Polski, Onetu, RMF FM, Eski, Super Expressu, Kanału Zero, TOK FM, Przeglądu Sportowego, Gońca, Newsweeka, Pulsu Biznesu, Bankier.pl, Kanału Sportowego, Kino Polska, Radia 357 i Eurosportu. W formule „redakcja na redakcję” dziennikarze, eksperci i twórcy cyfrowi będą walczyć o zwycięstwo, jednocześnie wspierając młodych sportowców. W inicjatywę zaangażowali się też wybitni polscy lekkoatleci, m.in. Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki, Adrianna Sułek-Schubert czy Piotr Małachowski, którzy również będą obecni na wydarzeniu.

Podczas ubiegłorocznej edycji w turnieju wzięło udział blisko 120 osób reprezentujących 20 zespołów redakcyjnych. Wspólnymi siłami udało się zebrać 24 335 zł na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość. Tegoroczna edycja ma być kolejnym krokiem w rozwijaniu tej inicjatywy i zwiększaniu skali wsparcia.

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Bo talent to nie wszystko

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest CUPRA, która globalnie wspiera rozwój padla. Po sukcesie turnieju CUPRA Padlowe marka rozszerza działania popularyzujące ten sport w Polsce. To także kolejny projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wybiegaj w Przyszłość – w marcu CUPRA współfinansowała bezpłatne szkolenie dla ponad setki młodych polskich padlistów i trenerów, prowadzone przez ekspertów Akademii José Solano.

- Padel ma w sobie coś, co bardzo dobrze pasuje do CUPRY – jest dynamiczny, pełen emocji i przede wszystkim opiera się na relacji z drugim człowiekiem. CUPRA Padel News Cup pokazuje jednak, że sportowa rywalizacja może mieć jeszcze jeden wymiar. W tym przypadku każda piłka zagrana na korcie przekłada się na konkretne wsparcie dla młodych sportowców – mówi Katarzyna Dziomdziora, PR Managerka marki CUPRA. - Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy, która łączy środowisko medialne, popularyzuje ten sport i jednocześnie pomaga młodym ludziom rozwijać ich pasje i ambicje.

W tym roku do grona sponsorów turnieju dołączył Erste Bank Polska, którego hasło „Wierz w siebie!” nabiera w tym projekcie szczególnego znaczenia. Wiara w siebie i sprawczość jest bowiem jednym z fundamentów sportowego rozwoju – ale młodzi zawodnicy potrzebują także ludzi i organizacji, które pomogą im tę wiarę wzmacniać.

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- „Wierz w siebie!” to przekonanie, że własne możliwości warto rozwijać, nawet jeśli droga do celu wymaga czasu, wysiłku i wielu prób. W Erste Bank Polska chcemy wspierać inicjatywy, które pomagają młodym ludziom uwierzyć w swój potencjał i zrobić kolejny krok – mówi Monika Nowakowska, dyrektor departamentu PR Erste Bank Polska. - CUPRA Padel News Cup jest dobrym przykładem tego, jak sport może inspirować, budować pewność siebie i jednocześnie przynosić realne korzyści innym. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia.

Najlepszych padlistów wśród dziennikarzy poznamy już 26 września! Rywalizację na CUPRA Padel News Cup będzie można śledzić na kanałach social media turnieju oraz partnerów medialnych wydarzenia - Wirtualnej Polski, Kanału Sportowego, TVP Sport i Jet Line. Turniej rozwija i spełnia swoją misję dzięki wsparciu marki CUPRA oraz sponsorom: Erste Bank Polska, 4MOVE oraz Head. Partnerami wydarzenia są Mana Padel i Body Chief.