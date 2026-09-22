QUIZ. Jak na imię mają Sasak, Fornal, Leon, Komenda, Śliwka i inni? Dopasuj imię do zawodnika

Reprezentacja polskich siatkarzy obecnie uznawana jest za najlepszą na świecie. Nasi zawodnicy wzbudzają podziw na całym świecie, a dla polskiej młodzieży tacy gracze jak Fornal, Komenda czy Leon to prawdziwi idole. Ich nazwiska zna każdy. A imiona? Sprawdź. Rozwiąż nasz QUIZ. Jak na imię mają Sasak, Fornal, Leon, Komenda, Śliwka i inni? Do wyboru są trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.

Autor: CEV/ Materiały prasowe