Robert Lewandowski w babcinym sweterku, Jakub Kamiński jak gwiazda rocka! Stylówki kadrowiczów hitem pierwszego dnia zgrupowania

Rewia mody na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Robert Lewandowski w babcinym sweterku

Robert Lewandowski tradycyjnie był najbardziej oczekiwanym piłkarzem, który pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zawodnik Chicago Fire do Warszawy przyleciał razem ze swoimi dwiema córkami - Klarą i Laurą. Co ciekawe, w stolicy znacznie wcześniej zameldowała się żona piłkarza, którą spotkaliśmy na mieście. Anna Lewandowska włóczyła się po Warszawie w towarzystwie gwiazdy TVN - Pauliny Krupińskiej. Naszemu kapitanowi na lotnisku zdjęcia zrobili paparazzi. Gdy "Lewy" dotarł pod hotel, czekający pod budynkiem tłum oszalał z ekscytacji. Najlepszy polski piłkarz zachował się z klasą i z cierpliwością podpisywał łowcom autografów kartki i zdjęcia. Uwagę kibiców przykuła nietypowa, nieco oldschoolowa stylówka Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry na zgrupowanie przyjechał w... babcinym sweterku. Tzn. kiedyś byśmy uznali, że jest babciny, dziś takie swetry są ostatnim krzykiem mody męskiej. W ciekawych kreacjach zaprezentowali się także inni reprezentanci Polski, m.in. Jakub Kamiński, który wyglądał jak gwiazda rocka! Oryginalną stylówkę mieli też tacy zawodnicy jak Tymoteusz Puchacz, Szymon Żurkowski czy Kacper Urbański. Początek zgrupowania reprezentacji Polski przypominał rewię mody.

Galeria: Stylówki kadrowiczów na zgrupowaniu reprezentacji Polski: Robert Lewandowski, Jakub Kamiński i inni

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Liga Narodów. Terminarz reprezentacji Polski i zasady

Stylówki stylówkami, ale najważniejsze są mecze, które Polska rozegra w Lidze Narodów. W najbliższym czasie czeka nas prawdziwy reprezentacyjny maraton. Zaczynamy już w piątek, 25 września, od spotkania z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Potem lecimy do Szwecji, zmierzyć z naszymi pogromcami z finału baraży o mundial. Ten mecz rozegrany zostanie w poniedziałek, 28 września. Cztery dni później u siebie zagramy z Rumunią, a na koniec zgrupowania jedziemy na rewanż do Bośni. To spotkanie obędzie się 5 października. Kolejne mecze Ligi Narodów zaplanowane są na listopad. Zwycięzca grupy bezpośrednio awansuje do dywizji A, a druga drużyna powalczy o to w barażach. Trzeci zespół w tabeli - także w barażach - powalczy o utrzymanie się w dywizji B. Czwarta drużyna spada do dywizji C.

A to dopiero sensacja! Robert Lewandowski wygadał się. Chodzi o nową rolę w reprezentacji!