Robert Lewandowski przyleciał do Polski w wyjątkowej obstawie! Paparazzi go przyłapali

Przylot Roberta Lewandowskiego na zgrupowanie reprezentacji Polski zawsze budzi emocje, a po transferze do Chicago Fire te naturalnie są jeszcze większe. Jego przyjazd wiąże się bowiem z większą logistyką, ale kapitan kadry postanowił wziąć udział w tym wyjątkowym zgrupowaniu, które potrwa aż 2 tygodnie. W tym czasie Biało-Czerwoni zagrają cztery mecze w Lidze Narodów UEFA: z Bośnią i Hercegowiną (dwukrotnie), Szwecją i Rumunią. Dla selekcjonera Jana Urbana to znakomita okazja, aby popracować z drużyną na pełnych obrotach, a obecność Lewandowskiego to wisienka na torcie.

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Robert Lewandowski z córkami przyleciał do Warszawy [Zdjęcia]

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Zgrupowanie rozpoczyna się w poniedziałek, 21 września, kiedy wszyscy powołani piłkarze zameldują się w Warszawie. W przeciwieństwie do wcześniejszych zjazdów, tym razem pierwszego dnia nie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera i kapitana. Zaplanowano ją na wtorek, po treningu reprezentacji Polski. Mimo to, Lewandowski i tak przyleciał do stolicy z dużym zapasem czasu. Z lotniska na Okęciu odebrał go bliski przyjaciel i ochroniarz Marcin Kulczyk, który zapewnił "Lewemu" z córkami podwózkę. Klara i Laura przyleciały bowiem z tatą, ciesząc się z powrotu do Polski od razu po wyjściu z lotniska. Zdjęcia zrobione przez paparazzi znajdziesz w naszej galerii.

Od paru dni w ojczyźnie jest już Anna Lewandowska, która w weekend prowadziła szkolenia ze swoich autorskich planów treningowych. W poniedziałek dołącza do niej reszta rodziny, a już w piątek (25 września) Polacy zagrają pierwszy z czterech meczów - z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym. Początek spotkania dywizji B Ligi Narodów o godzinie 20:45.