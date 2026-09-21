Sensualna Joanna Jędrzejczyk odkryła swój tył w "Tańcu z Gwiazdami". Widzów aż wgniotło w fotele!

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-21 11:53

Joanna Jędrzejczyk zaliczyła kapitalny występ w trzecim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami". Była mistrzyni UFC zachwyciła nawet Marylę Rodowicz! Gwiazda MMA nie tylko świetnie tańczyła, lecz także nieziemsko wyglądała. Podczas sensualnego show Jędrzejczyk odkryła swój tył. Widzów aż wgniotło w fotele. Gorące zdjęcia fighterki z "TzG" i nie tylko pokazujemy w galerii.

"Taniec z Gwiazdami". Olśniewająca Joanna Jędrzejczyk odkryła swój tył

Niesamowite widoki mieli okazję zobaczyć widzowie trzeciego odcinka jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami, który wyemitowany został w niedzielę, 20 września, na antenie telewizji Polsat. Odcinek ten był szczególny co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, pary za swój taniec mogły maksymalnie zgarnąć 50 punktów, a nie jak zwykle o dziesięć oczek mniej. Po drugie, w składzie jury "Tańca z gwiazdami" gościnnie znalazła się Maryla Rodowicz, a uczestniczy show występowali na parkiecie do rytmów jej nieśmiertelnych przebojów. W tej formule rewelacyjnie odnalazła się Joanna Jędrzejczyk, która wraz ze swoim tanecznym partnerem - Kamilem Kuroczką - wyszła na scenę do hitu "Ludzie gadanie", do którego muzykę skomponował Seweryn Krajewski. Taniec byłej mistrzyni UFC to była prawdziwa petarda! Do tego Joanna Jędrzejczyk na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" wyglądała olśniewająco. Gwiazda MMA odkryła swój tył, a widzów, którzy na nią patrzyli, aż wgniotło w fotele. 

Galeria: Sensualna Joanna Jędrzejczyk w "Tańcu z Gwiazdami" i nie tylko

Joanna Jędrzejczyk z Kamilem Kuroczką w Tańcu z Gwiazdami. Na miniaturze odkryte plecy. Więcej w serwisie SE.
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"Taniec z Gwiazdami". Joanna Jędrzejczyk zanotowała najlepszy występ

Sama Maryla Rodowicz nie kryła swojego zachwytu Joanną Jędrzejczyk. - Było pięknie. Ja za każdym razem sobie wyobrażam, że to ja tańczę  - powiedziała ikona polskiej muzyki rozrywkowej. Bardziej fachowo wypowiedział się Rafał Maserak. 

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Od pierwszego odcinka obserwuje każdego rozwój. (...) Ty w tym momencie zrobiłaś największy rozwój. Twoja rama zrobiła się wszechstronna

- ocenił juror "Tańca z Gwiazdami" i przy okazji poradził fighterce, żeby przy treningach skupiła się "nad stopami". Dobre słowa w kierunku Joanny Jędrzejczyk usłyszeliśmy także od zwykle surowej Iwony Pavlović. 

Bardzo pięknie się bronisz

- skomentowała "Czarna Mamba". Gwiazda MMA i Kamil Kuroczko za swój występ zgarnęli łącznie 37 punktów, co daje 74 proc, maksymalnej noty. W dwóch poprzednich odcinkach para otrzymała po 22 punkty (55 proc. maksimum). Dodajmy, że w trzecim odcinku "TzG" z programem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska.

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JOANNA JĘDRZEJCZYK
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