Najpiękniejsza tenisistka świata bez ubrań powala fanów! Odsłania ciało w pełnej krasie. "10/10"

Bartosz Olszewski
2026-09-20 8:27

Przez lata przyznawany przez fanów i media tytuł "najpiękniejszej tenisistki świata" należał do Kanadyjki Genie Bouchard. Jednak po tym, jak jej kariera dobiegła końca, szybko udało się odnaleźć nową królową. Jest nią Węgierka Fanny Stollar, która swoją urodą i odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych dosłownie powala na kolana! Tylko spójrz, jakie fotki serwuje.

Fanny Stollar oprócz kariery sportowej z wielkim sukcesem prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie obserwują ją setki tysięcy fanów. Jej konto to prawdziwa uczta dla oczu każdego kibica – egzotyczne podróże, luksusowe kurorty i przede wszystkim ona sama, prezentująca swoją nienaganną, wysportowaną sylwetkę. Węgierka nie boi się odważnych kadrów, często publikując wakacyjne zdjęcia w skąpych strojach kąpielowych lub artystyczne ujęcia, na których odsłania ciało w pełnej krasie, co wprawia jej fanów w zachwyt!

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Galeria zdjęć 35

Już nie Genie Bouchard. Fanny Stollar najpiękniejszą tenisistką świata

Pod każdym jej zdjęciem można znaleźć lawinę komplementów. Internauci nie szczędzą jej miłych słów, a oceny w stylu "10/10" są na porządku dziennym. Jej uroda jest określana jako zjawiskowa, a fani podkreślają, że idealnie łączy w sobie siłę sportowca z kobiecą delikatnością i seksapilem.

Świat tenisa bez wątpienia ma nową ikonę piękna. Choć jej głównym celem pozostają sukcesy na korcie, gdzie od pewnego czasu specjalizuje się w grze deblowej, to właśnie jej zjawiskowa uroda i odważne zdjęcia sprawiają, że mówi o niej cały świat. Kończąca w tym roku 28 lat Węgierka najwyżej była w rankingu WTA na 114. miejscu... w listopadzie 2018 roku. Obecnie nie jest w nim klasyfikowana - ostatni oficjalny singlowy mecz zagrała dwa lata temu, skupiając się na deblu. W nim odnosi sukcesy, będąc nawet swego czasu 25. deblistką świata. Ostatnio grała w US Open w parze z Amerykanką Asią Muhammad.

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Więcej zdjęć pięknej Fanny Stollar znajdziesz w naszej galerii.

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