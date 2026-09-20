Najpiękniejsza tenisistka świata bez ubrań powala fanów! Odsłania ciało w pełnej krasie. "10/10"

Fanny Stollar oprócz kariery sportowej z wielkim sukcesem prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie obserwują ją setki tysięcy fanów. Jej konto to prawdziwa uczta dla oczu każdego kibica – egzotyczne podróże, luksusowe kurorty i przede wszystkim ona sama, prezentująca swoją nienaganną, wysportowaną sylwetkę. Węgierka nie boi się odważnych kadrów, często publikując wakacyjne zdjęcia w skąpych strojach kąpielowych lub artystyczne ujęcia, na których odsłania ciało w pełnej krasie, co wprawia jej fanów w zachwyt!

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Już nie Genie Bouchard. Fanny Stollar najpiękniejszą tenisistką świata

Pod każdym jej zdjęciem można znaleźć lawinę komplementów. Internauci nie szczędzą jej miłych słów, a oceny w stylu "10/10" są na porządku dziennym. Jej uroda jest określana jako zjawiskowa, a fani podkreślają, że idealnie łączy w sobie siłę sportowca z kobiecą delikatnością i seksapilem.

Świat tenisa bez wątpienia ma nową ikonę piękna. Choć jej głównym celem pozostają sukcesy na korcie, gdzie od pewnego czasu specjalizuje się w grze deblowej, to właśnie jej zjawiskowa uroda i odważne zdjęcia sprawiają, że mówi o niej cały świat. Kończąca w tym roku 28 lat Węgierka najwyżej była w rankingu WTA na 114. miejscu... w listopadzie 2018 roku. Obecnie nie jest w nim klasyfikowana - ostatni oficjalny singlowy mecz zagrała dwa lata temu, skupiając się na deblu. W nim odnosi sukcesy, będąc nawet swego czasu 25. deblistką świata. Ostatnio grała w US Open w parze z Amerykanką Asią Muhammad.

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Więcej zdjęć pięknej Fanny Stollar znajdziesz w naszej galerii.