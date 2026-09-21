Natalia Bukowiecka znów odkryła zakamarki swojego ciała! Wybuchła awantura, w tle Sydney Sweeney

Natalia Bukowiecka o ultragorących zdjęciach Sydney Sweeney. Wybuchła awantura

Sydney Sweeney umie na siebie zwrócić uwagę nie tylko dzięki wspaniałym kreacjom aktorskim, lecz także poprzez prezentowanie swojego odkrytego ciała. Ostatnio amerykańska aktorka znalazła się w centrum uwagi, gdy wzięła udział w specjalnej kampanii reklamowej promującej sport. Nie była to zwykła kampania - gwiazda bowiem pozowała do kadrów zupełnie rozebrana. Ultragorące zdjęcia Sydney Sweeney zrobiły furorę na całym świecie, ale nie wszystkim przypadły do gustu. Głos w sprawie kontrowersyjnej reklamy zabrała m.in. Natalia Bukowiecka, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek ostatnich lat.

Najpierw intymna sesja, a teraz to. Natalia Bukowiecka znów rozgrzała internet!

Nikt z nas nie chce być kojarzony z takim wizerunkiem, bo dla nas sport to zdecydowanie coś więcej niż ładne ciało

- stanowczo podkreśliła lekkoatletka w rozmowie z Euroisportem. Z kolei na łamach Sportowych Faktów WP Bukowiecka przyznała, że kampania, w której wzięła udział Amerykanka "to pewnie seksualizacja". - Jest w tym dużo złego - dodała. Już po tych słowach wielu internautów zarzuciło biegaczce hipokryzję. Co prawda, Natalia Bukowiecka aż tak odważnych zdjęć jak Sydney Sweeney nie pokazuje, ale i tak pikantnych ujęć z polską lekkoatletką trochę w sieci znaleźć można. Na dodatek biegaczka włąsnie zamieściła nowe zdjęcia, na których widać różne zakamarki jej wysportowanego ciała. Szybko wybuchła awantura!

Galeria: Natalia Bukowiecka i Sydney Sweeney na pikantnych zdjęciach

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Nowe zdjęcia Natalii Bukowieckiej. "troszkę hipokryzją zajeżdża" vs. "nie widzisz różnicy między jednym a drugim?"

Większość użytkowników Instagrama zachwyca się nowymi zdjęciami Natalii Bukowieckiej, ale znalazło się trochę ironicznych komentarzy. - Sydney Sweeney i Anastazja Kuś na pewno lubią to - napisał jeden z internautów. Inny z kolei wprost stwierdził, że "troszkę hipokryzją zajeżdża"

Kilka dni temu miała Pani problem do reklamy, w której wystąpiła aktorka - Sydney Sweeney, a dziś takie zdjęcia?

- pytał użytkownik Instagrama.

A to nie widzisz różnicy między jednym a drugim?

- odparł inny internauta, nawiązując zapewne do tego, że zdjęcia Natalii Bukowieckiej są znacznie "grzeczniejsze". To jednak nie zakończyło awantury.

Różnice są, ale nie na tyle kontrowersyjne, żeby robić taką drame, jaka powstała wokół ten reklamy Sydney

- ripostował pan, który pisał o "hipokryzji".

Natalia Bukowiecka zapozowała całkiem nago! Pochwaliła się intymną sesją zdjęciową