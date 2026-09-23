Najbardziej tajemniczy element polskiej kadry siatkarzy. Kim naprawdę jest Nikola Grbić?

Nikola Grbić sukcesy z reprezentacją Polski

ME siatkarzy kolejny raz dowodzą, że reprezentacja Polski w tej dyscyplinie jest prawdziwą potęgą. Spora w tym zasługa Nikoli Grbicia. Pochodzący z Serbii szkoleniowiec ma za sobą wielkie sukcesy i w roli zawodnika, i trenera. Z polską kadrą zdobył już pięć medali Ligi Narodów (w tym trzy złote), dwa krążki na mistrzostwach świata (srebro i brąz), wicemistrzostwo olimpijskie. Do tego Nikola Grbić dołożył złoty medal mistrzostw Europy, a teraz jest na dobrej drodze do obronienia tytułu sprzed trzech lat. Po tym, jak bez problemów wygraliśmy swoją grupę na ME siatkarzy, w 1/8 finału rozbiliśmy Łotyszy 3:0 (25:17, 25:16, 25:16), a w ćwierćfinale pokazaliśmy miejsce w szyku Niemcom, których także rozgromiliśmy 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Atutem naszej reprezentacji są nie tylko wybitne umiejętności sportowe, lecz także świetna atmosfera panująca w ekipie. Jak w tym wszystkim odnajduje się Nikola Grbić? Selekcjoner to bez wątpienia najbardziej tajemniczy element naszej drużyny.

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Taki naprawdę jest Nikola Grbić

Tomasz Fornal w niedawnej rozmowie z "Faktem" wprost został spytany o to, czy Nikola Grbić "daje się namówić na żadną wspólną aktywność". Odpowiedź lidera naszej reprezentacji wiele mówi o selekcjonerze.

Trener jest dosyć mocno skupiony na siatkówce. Za bardzo nie wiem, co robi poza treningami. Pewnie analizuje grę przeciwników, stara się przygotować naszą drużynę jak najlepiej. W tych pozaboiskowych rzeczach trener nie bierze udziału, ale serdecznie go zapraszamy

- zaznaczył Fornal. O tym, jaki naprawdę jest Nikola Grbić, mówił też w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Marcin Komenda.

Ma ogromną charyzmę. Jest taką osobą, która jak wchodzi, to wszyscy stają na baczność. Trener Grbić dużą rolę przykłada do taktyki i do tego, żeby każdy był zdyscyplinowany w trakcie meczu. Wierzy w to, że taka gra przyniesie sukcesy

- podkreślił nasz rozgrywający. Zwrócił też uwagę na to, że trenerowi żaden z kadrowiczów otwarcie nie podskakuje.

Pod nosem może ktoś burczał, ale ja nie burczałem, bo z każdego trenera staram się wyciągać to, co najlepsze. Natomiast nigdy nikt nie poszedł w zwarcie z trenerem

- wyjawił tajemnice polskiej kadry Komenda.

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Nikola Grbić prywatnie. Żona i synowie

Nikola Grbić niewiele mówi o swoim życiu osobistym. Jaki prywatnie jest Nikola Grbić? Wiadomo, że od 20 lat jest szczęśliwym mężem pięknej Stanislavy. Para doczekała się dwóch synów. Rok po ślubie na świat przyszedł Matija, a w 2010 roku urodził się Milos. Żona selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski raczej nie pojawia się publicznie. W jednym z wywiadów serbski trener wyraził jej wielką wdzięczność za to, że poświeciła się dbaniu o rodzinne ognisko.

Nie jest łatwo praktycznie w samotności wychowywać dwójkę dzieci, ale gdy skończę karierę, wszystko wynagrodzę żonie i synom. (...) Znalazłem u jej boku prawdziwy spokój, a jej rola w naszym życiu była i jest ogromna. To wyjątkowa kobieta. Staram się pomagać w domowych obowiązkach, ale największy ciężar spada na nią

- wyznał Nikola Grbić.

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