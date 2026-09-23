Tego po Arynie Sabalence nikt się nie spodziewał. Nowa rola na wybiegu

Reprezentantka Białorusi znalazła się w gronie gwiazd imprezy inaugurującej Fashion Week. Sabalenka wystąpiła w stroju Gucci przygotowanym przez Demnę. Na wybiegu nie zabrakło również profesjonalnych modeli oraz przedstawicieli świata sportu.

Wśród tenisistów swoją obecność zaznaczył także Lorenzo Musetti. Dla Włocha, podobnie jak dla Sabalenki, był to nietypowy występ i okazja do sprawdzenia się w zupełnie innej roli niż ta, którą na co dzień pełnią na korcie.

Białorusinka nie miała problemów z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Z dużą swobodą przeszła po wybiegu wśród zawodowych modeli, przyciągając uwagę fotografów. Tym razem jej charakterystyczna osobowość była jednak prezentowana nie podczas tenisowej rywalizacji, lecz w świecie mody.

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Był to pierwszy występ Sabalenki podczas Fashion Week. Jej udział w mediolańskim wydarzeniu pokazuje, jak coraz mocniej przenikają się światy sportu i mody, a największe gwiazdy poszczególnych dyscyplin coraz częściej pojawiają się na wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z rywalizacją sportową. Tenisistka odwiedziła też słynny piłkarski stadion San Siro i z wysokości trybun oglądała spotkanie AC Milan z Lecce.

Sezon 2026 nie przyniósł Sabalence wielkoszlemowego triumfu, choć Białorusinka dwukrotnie dotarła do finału. Zarówno w Australian Open, jak i US Open musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Kazaszka przejęła również po niej pozycję liderki światowego rankingu WTA.

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