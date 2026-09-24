QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza

likp
2026-09-24 13:54

Nazwiska zawodników przygotowującej się do Ligi Nardów piłkarskiej reprezentacji Polski raczej wszyscy kibice znają. Z imionami piłkarzy obecnej kadry jednak już może być trudniej. Z Lewandowskim problemu nie będzie. A z innymi? Sprawdź się i rozwiąż QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Trening reprezentacji
Autor: Artur Hojny
QUIZ. Imiona piłkarzy reprezentacji Polski. Lewandowski, Kiwior, Bułka, Bednarek i inni. Dopasuj imię do gracza
Pytanie 1 z 20
Zieliński ma na imię:
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ROBERT LEWANDOWSKI
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