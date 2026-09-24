Legenda futbolu odkryła polskie korzenie! Odwiedził Oświęcim z rodziną, cały świat to zobaczy

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-09-24 14:13

Wayne Rooney w najlepszym okresie swojej kariery należał do grona najlepszych napastników na świecie. Dziś były reprezentant Anglii jest bohaterem serialu „The Real Rooneys” dostępnego na Disney+. W jednym z odcinków odwiedza Auschwitz, gdzie dzieli się osobistym odkryciem. Jak się okazuje, piłkarz dowiedział się, że jego rodzina ma polsko-żydowskie korzenie.

Wayne Rooney w białym stroju reprezentacji Anglii kopie piłkę. O jego polskich korzeniach przeczytasz na SE.
Autor: East News

Do wizyty w Oświęcimiu doszło między innymi za sprawą 10-letniego syna Rooneya, który interesuje się historią, szczególnie wydarzeniami związanymi z II wojną światową. Były zawodnik nie ukrywał, że pobyt w Auschwitz zrobił na nim ogromne wrażenie.

– Zwłaszcza z perspektywy rodzica taka wizyta jest trudna. Widzisz, co działo się w tym miejscu, dochodzi do ciebie, ile ginęło dzieci. Patrzysz na dziecięce ubrania i buty. To bardzo ciężkie – powiedział Rooney.

Nie była to jego pierwsza wizyta w Auschwitz. Były napastnik pojawił się tam już w 2012 roku, kiedy podczas EURO 2012 odwiedził to miejsce wraz z kilkoma kolegami z reprezentacji Anglii.

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Tym razem Rooney dowiedział się jednak czegoś, co miało dla niego szczególne znaczenie. Podczas wizyty poznał historię swojej rodziny.

– Odkryłem niedawno, że rodzina mojej babci od strony mamy to polscy Żydzi – wyznał były piłkarz.

Kiedy usłyszał, że zgodnie z tradycją judaistyczną przynależność religijna dziedziczona jest po matce, Rooney dodał:

– Jestem katolikiem. Ale zadawałem sobie pytanie: „Dlaczego nie jesteśmy Żydami?”

Historia ta została pokazana w czwartym odcinku „The Real Rooneys”. Serial składa się z 10 części i przedstawia życie Wayne’a Rooneya, jego żony Coleen oraz ich czwórki dzieci.

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Wayne Rooney to legenda angielskiego futbolu, wielokrotny mistrz Anglii z Manchesterem United, najlepszy strzelec tego klubu. Z "Czerwonymi Diabłami" sięgnął również po Ligę Mistrzów. Wtedy szatnię dzielił z Tomkiem Kuszczakiem, byłym reprezentantem Polski...

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WAYNE ROONEY
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