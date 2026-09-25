Wybrali się tam przed meczem z Bośnią. Reprezentacja Polski na małym wypadzie

Bartosz Olszewski
MSK
2026-09-25 18:01

Przed wieczornym spotkaniem Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną reprezentanci Polski znaleźli chwilę na odpoczynek. Biało-Czerwoni wybrali się na krótki spacer po lesie, aby oderwać się od przygotowań do meczu. O godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie rozpoczną rywalizację w dywizji B.

Wypad do lasu zawsze pomaga. Reprezentanci Polski przeszli spokojnie wyznaczoną trasę, korzystając z chwili ciszy i świeżego powietrza. Była to okazja zarówno do rozmów w gronie kolegów, jak i do zebrania myśli przed pierwszym gwizdkiem. Zawodnicy mogli na moment odłożyć kwestie taktyczne i skupić się na regeneracji.

Od początku zgrupowania sztab Jana Urbana zwraca uwagę na odpowiednie połączenie treningów z odpoczynkiem. W najbliższym czasie reprezentację czekają cztery spotkania, dlatego równie ważne jak przygotowanie fizyczne jest zachowanie odpowiedniej koncentracji.

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Reprezentanci Polski w bordowych dresach spacerują po lesie. O kulisach wyjazdu kadry przeczytasz na SE Supersport.
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Pierwsza konfrontacja już dziś, tj. w piątkowy wieczór (25 września). Polacy rozpoczną walkę o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Pierwszym rywalem będzie Bośnia i Hercegowina.

Zanim jednak kadra wybiegnie na murawę PGE Narodowego, zawodnicy mogli jeszcze na chwilę zwolnić tempo i odpocząć od meczowej atmosfery.

Trzy dni później (28 września) Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją w Sztokholmie. 2 października znów wystąpią w Warszawie, tym razem przeciwko Rumunii. 5 października zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy

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