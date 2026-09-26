QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź

W Polsce - z przymrużeniem oka - można powiedzieć, że kibice dzielą się na dwa obozy: fanów siatkówki i miłośników piłki nożnej, choć wszyscy i tak kibicują reprezentacji Polski niezależnie od dyscypliny sportu. Przygotowaliśmy zabawę i dla kibiców piłkarskich, i siatkarskich. Rozwiąż QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź.

Autor: CEV/CyfraSport/ Cyfrasport