QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź

likp
2026-09-26 10:27

W Polsce - z przymrużeniem oka - można powiedzieć, że kibice dzielą się na dwa obozy: fanów siatkówki i miłośników piłki nożnej, choć wszyscy i tak kibicują reprezentacji Polski niezależnie od dyscypliny sportu. Przygotowaliśmy zabawę i dla kibiców piłkarskich, i siatkarskich. Rozwiąż QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź.

QUIZ. Piłkarz czy siatkarz
Autor: CEV/CyfraSport/ Cyfrasport
QUIZ. To piłkarz czy siatkarz? Kurek, Świderski, Bołądź, Kiwior i inni. Szybka akcja, tylko jedna odpowiedź
Pytanie 1 z 20
Jakub Kiwior to:
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