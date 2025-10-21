Tak zmienia się Tomasz Iwan przy młodszych partnerkach. Przed Karoliną Woźniak był z gwiazdą TVN

Artykuł opisuje życie prywatne byłego piłkarza reprezentacji Polski, Tomasza Iwana, który po zakończeniu kariery sportowej związał się ze światem show-biznesu.

Tomasz Iwan, znany z kariery w holenderskich klubach i reprezentacji Polski, obecnie jest w związku z modelką Karoliną Woźniak, młodszą od niego o 18 lat. Wcześniej był związany z Natalią Jakułą, młodszą o 15 lat.

Iwan i Woźniak wzięli udział w programie "Afryka Express", z którego musieli się wycofać po wypadku Iwana. Para poznała się w galerii sztuki należącej do Woźniak.

Tomasz Iwan gustuje w młodszych partnerkach. Był z gwiazdą TVN, teraz jest z modelką

Tomasz Iwan jako piłkarz zrobił dużą karierę. Do dziś holenderscy kibice wspominają świetne momenty "Ajwena" w Rodzie Kerkrade, Feyenoordzie Rotterdam i PSV Eindhoven. W drużynie narodowej grający na pozycji pomocnika Tomasz Iwan rozegrał 40 spotkań, w których zdobył cztery bramki. Nie dane mu jednak było zagrać na wielkiej imprezie. Ogromnym zaskoczeniem było to, że Jerzy Engel nie powołał "Ajwena" na Mundial 2002, mimo że ten był jednym z filarów kadry w eliminacjach. Po zawieszeniu butów na kołku piłkarz imał się różnych zajęć - był m.in. trenerem polskiej reprezentacji w piłce plażowej i dyrektorem kadry Adama Nawałki. Tomasz Iwan wkroczył także do świata celebryckiego. Ostatnio razem ze swoja partnerką - Karoliną Woźniak - wziął nawet udział w programie "Afryka Express". Ukochana byłego reprezentanta Polski to znana modelka, która brała udział w sesjach zdjęciowych na całym świecie. Zakochanym nie przeszkadza spora różnica wieku - 54-letni Tomasz Iwan jest starszy od partnerki o 18 lat. Co ciekawe, jego poprzednia dziewczyna - gwiazda telewizji Viva i TVN Natalia Jakuła - jest młodsza od byłego piłkarza "zaledwie" o 15 lat.

Tomasz Iwan miał wypadek w "Afryka Express"

Z Natalią Jakułą Tomasz Iwan ma syna 8-letniego syna Wiktora. Piłkarz ma też dwoje dzieci (bliźniaki Oskara i Tinę) z jeszcze innego związku. Późne ojcostwo i młode partnerki sprawiły chyba, że "Ajwen" sam odmłodniał. Wraz z Karoliną Woźniak wziął udział w show TVN "Afryka Express". Przygoda ta jednak zakończyła się fatalnie. Tomasz Iwan został potrącony przez skuter. - To chyba jakiś cud, że ja w ogóle tutaj stoję o własnych nogach - mówił przejęty gwiazdor, który po tym zdarzeniu wycofał się z programu.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak. Tak się poznali

Znajomość Karoliny Woźniak i Tomasza Iwana zaczęła się nieco nietypowo jak na modelkę i piłkarza. Kobieta, która jest właścicielką galerii sztuki, zaprosiła byłego piłkarza na wernisaż.

Tomek to wykorzystał i potem zaczął galerię odwiedzać z ciastkami, z propozycjami różnych fajnych rzeczy, no i tak to się rozwinęło

- wspominała Karolina Woźniak cytowana przez portal Viva.pl. Były reprezentant Polski twierdzi jednak, że to modelka wykonała pierwszy krok.

Ja bym powiedział, że Karolina. Karolina powie, że ja

- zaznaczył ze śmiechem. Zresztą jakie to teraz ma znaczenie?

