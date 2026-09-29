Sfotografowali, co Kamil Semeniuk wyrabiał z żoną w cichym korytarzu! Zasłonił ich potężny puchar

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-29 20:03

Kamil Semeniuk był jednym z bohaterów siatkarskich mistrzostw Europy, a jego kapitalny występ w finale sprawił, że na zawsze zapisał się w sportowej historii Polski. Już po odebraniu pucharu dla mistrzów Europy popularny "Semen" nagle zniknął. Okazało się, że był ze swoją żoną w cichym korytarzu. To, co tam wyrabiał, zostało sfotografowane.

ME siatkarzy. Kamil Semeniuk zniknął żoną w cichym korytarzu

Kamil Semeniuk na ME siatkarzy okazał się tajną bronią selekcjonera Nikoli Grbicia. Wchodzący z ławki przyjmujący od Euro nazywany jest "najlepszym rezerwowym świata". W pełni zasłużenie, bo jego wejścia na parkiet - m.in. w finale z Francją - robiły kolosalną różnicę w grze naszej drużyny. Po tym, gdy "Semen" wraz z kolegami odebrał złote medale i puchar mistrzów Europy, niespodziewanie zniknął z pola widzenia. Na dodatek, zabierając ze sobą trofeum. Potem wyszło na jaw, że siatkarz po prostu chciał nacieszyć się zwycięstwem w towarzystwie najbliższej dla siebie osoby, czyli żony Katarzyny. Na profilu Kamila Semeniuka na Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których widać, co w cichym korytarzu wyrabiali wraz z ukochaną. Zakochanych jednak zasłaniał potężny puchar, ale i tak nie był w stanie przesłonić ich wielkiej radości. W galerii pokazujemy wspomniane zdjęcia "najlepszego rezerwowego świata" i inne fotografie z jego żoną. 

Półnagi Kamil Semeniuk w hotelowym łóżku. Nie był sam, żona siatkarza komentuje

Galeria: Kamil Semeniuk i jego żona

Siatkarz Kamil Semeniuk z żoną i pucharem. Obok zdjęcie, jak ją całuje. O ich radości przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 25

Kamil Semeniuk ślub. Gwiazdy siatkówki na uroczystości

W podpisie do zdjęcia Kamil Semeniuk pokazał, że miłość jest ważniejsza nawet od najważniejszych sportowych laurów. Jego słowa są na to pięknym dowodem.

Kamil Semeniuk - żona. Kim jest Katarzyna Semeniuk? Zobaczył ją w autobusie i od razu się zakochał

Znaleźliśmy cichy korytarz, żeby na chwilę zabrać puchar tylko dla siebie! Moje największe złoto zawsze u mojego boku

- napisał gwiazdor reprezentacji Polski siatkarzy, który wziął ślub z Katarzyną w sierpniu 2025 roku w kościele św. Eugeniusza de Mazenod w rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu. Na uroczystości zjawiło się wiele gwiazd polskiej siatkówki, m.in.  Wilfredo Leon, Karol Kłos, Paweł Zatorski, Mateusz Bieniek i Łukasz Kaczmarek. Co ciekawe, początkowo ślub Kamila Semeniuka i Katarzyny miał odbyć się w 2024 roku. Wtedy jednak nasza siatkarska reprezentacja brała udział w igrzyskach olimpijskich, z których przywiozła srebrne medale. W finale przegraliśmy wówczas z Francuzami, których z kolei - m.in. dzięki "Semenowi" -  pokonaliśmy w ostatnim finale ME. 

GIGANTYCZNA AFERA PRZY ZŁOCIE SIATKARZY. GRBIĆ PROTESTOWAŁ!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ME SIATKARZY
KAMIL SEMENIUK
REPREZENTACJA SIATKARZY