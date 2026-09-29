Sfotografowali, co Kamil Semeniuk wyrabiał z żoną w cichym korytarzu! Zasłonił ich potężny puchar

ME siatkarzy. Kamil Semeniuk zniknął żoną w cichym korytarzu

Kamil Semeniuk na ME siatkarzy okazał się tajną bronią selekcjonera Nikoli Grbicia. Wchodzący z ławki przyjmujący od Euro nazywany jest "najlepszym rezerwowym świata". W pełni zasłużenie, bo jego wejścia na parkiet - m.in. w finale z Francją - robiły kolosalną różnicę w grze naszej drużyny. Po tym, gdy "Semen" wraz z kolegami odebrał złote medale i puchar mistrzów Europy, niespodziewanie zniknął z pola widzenia. Na dodatek, zabierając ze sobą trofeum. Potem wyszło na jaw, że siatkarz po prostu chciał nacieszyć się zwycięstwem w towarzystwie najbliższej dla siebie osoby, czyli żony Katarzyny. Na profilu Kamila Semeniuka na Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których widać, co w cichym korytarzu wyrabiali wraz z ukochaną. Zakochanych jednak zasłaniał potężny puchar, ale i tak nie był w stanie przesłonić ich wielkiej radości. W galerii pokazujemy wspomniane zdjęcia "najlepszego rezerwowego świata" i inne fotografie z jego żoną.

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Galeria: Kamil Semeniuk i jego żona

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Kamil Semeniuk ślub. Gwiazdy siatkówki na uroczystości

W podpisie do zdjęcia Kamil Semeniuk pokazał, że miłość jest ważniejsza nawet od najważniejszych sportowych laurów. Jego słowa są na to pięknym dowodem.

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- napisał gwiazdor reprezentacji Polski siatkarzy, który wziął ślub z Katarzyną w sierpniu 2025 roku w kościele św. Eugeniusza de Mazenod w rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu. Na uroczystości zjawiło się wiele gwiazd polskiej siatkówki, m.in. Wilfredo Leon, Karol Kłos, Paweł Zatorski, Mateusz Bieniek i Łukasz Kaczmarek. Co ciekawe, początkowo ślub Kamila Semeniuka i Katarzyny miał odbyć się w 2024 roku. Wtedy jednak nasza siatkarska reprezentacja brała udział w igrzyskach olimpijskich, z których przywiozła srebrne medale. W finale przegraliśmy wówczas z Francuzami, których z kolei - m.in. dzięki "Semenowi" - pokonaliśmy w ostatnim finale ME.