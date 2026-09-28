Zebraliśmy wspólnie ponad 40 tysięcy zł! Drużyna "Super Expressu" i Eski na podium CUPRA Padel News Cup

Charytatywny turniej CUPRA Padel News Cup 2026 już za nami!

W drugiej edycji Drużynowych Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Padlu udało się zebrać ponad 43 tysiące złotych na konto Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

Drużyna ZPR Media łącząca redakcje Super Expressu i Radia Eska stanęła na podium jako triumfator drabinki Ligi Konferencji. Po główny tytuł po raz drugi sięgnął zespół CANAL+.

Cupra Padel News Cup 2026: Ponad 40 tysięcy zł na konto fundacji, Super Express i Eska też na podium

Na kortach do padla stanęli dziennikarze, eksperci i twórcy reprezentujący ponad 22 największe polskie redakcje – od telewizji i radia po prasę i media internetowe. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele m.in. TVN24, TVP, Polsatu, CANAL+, Wirtualnej Polski, Onetu, RMF FM, Eski, Super Expressu, Kanału Zero, TOK FM, Przeglądu Sportowego, Newsweeka, Radia 357, Pulsu Biznesu, Bankiera, Kino Polska, Kanału Sportowego czy Eurosportu.

Sportowa rywalizacja jest tu tylko częścią historii. Całość opłat startowych za udział w turnieju została przeznaczona na rzecz Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, która wspiera młodych polskich sportowców finansowo, edukacyjnie i mentalnie. Dzięki niezwykłej aktywności uczestników i charytatywnej akcji klubu Mana Padel, udało się zebrać ponad 43 000 zł!

Polskie gwiazdy i dziennikarze razem dla młodych sportowców! Wyjątkowy turniej CUPRA Padel News Cup

To właśnie dobroczynny wymiar odróżnia CUPRA Padel News Cup od zwykłego turnieju branżowego. Każda startująca drużyna, każdy rozegrany mecz i każda osoba zaangażowana w wydarzenie dołożyła swoją cegiełkę do wsparcia zawodników, którzy dopiero budują swoją sportową przyszłość.

- Wiem z własnego doświadczenia, że za każdym sukcesem sportowca stoi znacznie więcej niż tylko trening i wynik. Na początku drogi ogromne znaczenie ma to, czy ma się wokół siebie ludzi, którzy dają wsparcie i pomagają rozwijać potencjał. To są właśnie ci ludzi, tutaj! – mówi Natalia Bukowiecka, wybitna sprinterka, multimedalistka olimpijska. – Trudno o lepszy przykład tego, jak sport potrafi łączyć osoby różnych światów i pokoleń. Cieszę się, że jako członkini Rady Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, mogę być częścią tej inicjatywy. Razem pokazujemy, że pomaganie może mieć bardzo sportową, pełną emocji formę.

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Znamy Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu

Gospodarzem turnieju był dziennikarz i wielki propagator sportu, Tomasz Smokowski, a stawką tytuł Drużynowych Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu. Najlepszy okazał się redakcyjny team CANAL+ w składzie: Bartek Ignacik, Marcin Żewłakow, Maciej Zaręba, Maciej Łuczak, Katarzyna Jankowska-Maszczyk, Karolina Czeberkus. Drużyna „Turbokozaka” zwyciężyła w wielkim finale z zespołem Eurosportu (Justyna Kostyra, Paula Kania, Marek Furjan, Piotr Kaszubski, Michał Lewandowski, Wojtek Szuchnicki). W walce o trzecie miejsce drużyna TVP Sport (Marcin Rams, Maja Strzelczyk, Alicja Rosolska, Łukasz Gikiewicz, Robert Podoliński, Maciek Synówka) w zaciętym pojedynku pokonała przyjaciół z redakcji TVP (Robert Stockinger, Marek Bukowski, Aleksandra Rajewska, Emilia Ankiewicz, Przemysław Sroka, Sebastian Królikowski).

Drużyna ZPR Media w składzie: Przemysław Ofiara, Paweł Szaniawski, Katarzyna Kozimor, Michał Skiba, Kamil Heppen i Patrycja Koźluk okazała się najlepsza w drabince Ligi Konferencji, wygrywając w niej wszystkie mecze 3:0. Trafiła tam po porażce w 1. rundzie z późniejszymi ćwierćfinalistami głównego turnieju z drużyny All Stars Band.

– Kiedy rok temu kończyliśmy pierwszą edycję, widzieliśmy, że dzieje się tu coś niezwykłego i chcemy to powtórzyć. Nigdy wcześniej nie udało się tak wielu mediów zintegrować wokół jednej sportowej idei. Dziś wiemy, że CUPRA Padel News Cup ma swoją własną energię. Na jeden dzień konkurujące ze sobą redakcje spotykają się w zupełnie innej roli – jako zawodnicy, którzy chcą pograć i oczywiście wygrać, dobrze się bawić, ale przede wszystkim pomóc. Właśnie to jest w tym turnieju najfajniejsze – mówi Ada Smokowska, Dyrektorka turnieju CUPRA Padel News Cup i Fundatorka Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

CUPRA Padel News Cup jest również dowodem na to, jak szybko padel zdobywa nowych entuzjastów w Polsce. Na kortach spotykają się już nie tylko regularni gracze, ale również przedstawiciele mediów, biznesu, sportu i świata nowych technologii. Jego dynamiczny charakter i społeczny wymiar sprawiają, że wokół padla powstaje coraz większa społeczność.

– Padel w Polsce nabiera rozpędu, a CUPRA chce ten rozwój napędzać. To sport pełen energii, emocji i rywalizacji, ale przede wszystkim ludzi – i właśnie dlatego tak naturalnie wpisuje się w świat CUPRY. CUPRA Padel News Cup to znacznie więcej niż turniej. Budujemy wokół padla społeczność, łączymy ludzi, którzy dzielą tę samą pasję, i wspieramy młodych zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją sportową drogę. CUPRA od lat jest związana z padlem na świecie. Teraz dokładamy swoją energię do dynamicznego rozwoju tej dyscypliny w Polsce – mówi Katarzyna Dziomdziora, PR Managerka marki CUPRA.

CUPRA Padel News Cup to spotkanie największych polskich mediów na korcie. Tegoroczna edycja pokazała, że padel może być jednocześnie przestrzenią do sportowej rywalizacji i narzędziem realnej zmiany społecznej. Turniej spełnia tę misję dzięki wsparciu sponsorów – markom CUPRA, Erste Bank Polska, 4MOVE i Head. Partnerami wydarzenia byli Mana Padel i Body Chief, a partnerami medialnymi Wirtualna Polska, Kanał Sportowy, TVP Sport i Jet Line. Organizatorem turnieju jest Agencja Sportfolio.