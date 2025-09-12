Kamil Semeniuk żona. Kim jest Katarzyna Semeniuk? Zobaczył ją w autobusie i od razu się zakochał

Już w sobotę, 13 września, reprezentacja Polski w siatkówce rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata meczem z Rumunią. Jedną z kluczowych postaci w kadrze Nikoli Grbicia jest Kamil Semeniuk. Wraz z rosnącym zainteresowaniem jego sportowymi wyczynami, kibice coraz częściej poszukują informacji o jego życiu prywatnym. Największym wsparciem dla siatkarza jest jego żona, Katarzyna, a historia ich miłości to gotowy scenariusz na romantyczny film.

Miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczył ją w autobusie

Kamil Semeniuk i jego ukochana Katarzyna pochodzą z tego samego miasta – Kędzierzyna-Koźla. To właśnie tam, w dość nietypowych okolicznościach, rozpoczęła się ich znajomość. Reprezentant Polski, srebrny medalista ostatnich igrzysk olimpijskich, wypatrzył swoją przyszłą żonę w miejskim autobusie. Był tak zauroczony, że postanowił odnaleźć ją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego determinacja się opłaciła – para jest razem od wielu lat.

W lipcu 2022 roku siatkarz postanowił pójść o krok dalej i oświadczył się swojej wybrance. Całą sytuację z humorem skomentował później na swoim profilu na Instagramie.

- Nie miała innego wyjścia niż się zgodzić - żartował wówczas Kamil Semeniuk.

Ślub w cieniu wielkiego turnieju

Para stanęła na ślubnym kobiercu 22 sierpnia w kościele św. Eugeniusza de Mazenod w rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu. Uroczystość była wielkim wydarzeniem, na którym nie zabrakło plejady gwiazd polskiej siatkówki. Wśród gości pojawili się m.in. Wilfredo Leon, Paweł Zatorski, Karol Kłos, Mateusz Bieniek czy Łukasz Kaczmarek.

Co ciekawe, termin ceremonii zbiegł się ze zgrupowaniem reprezentacji Polski przed jednym z najważniejszych turniejów. Kamil Semeniuk musiał poprosić selekcjonera Nikolę Grbicia o specjalne wolne. Trener bez wahania przystał na prośbę swojego zawodnika, dając mu i pozostałym kadrowiczom półtora dnia wolnego na świętowanie. Niedługo po ceremonii świeżo upieczeni małżonkowie opublikowali w sieci zdjęcia z podpisem: "Państwo Semeniuk". Dziś Katarzyna jest największą fanką i opoką dla jednego z najlepszych siatkarzy na świecie, który poza srebrem olimpijskim ma na koncie m.in. złoto Ligi Narodów, mistrzostw Europy i liczne trofea klubowe.

