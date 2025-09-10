Żona Bartosza Kurka błysnęła w prześwitującym wdzianku! Zdjęcia Anny Kurek powalają

KH
2025-09-10 19:38

Bartosz Kurek udał się wraz z reprezentacją Polski siatkarzy na Filipiny, gdzie powalczy o medal mistrzostw świata. Najmocniej kciuki za jego dobry występ na MŚ trzyma żona - Anna Kurek. To także znana siatkarka, która znakomicie odnajduje się poza parkietem. Tylko zobacz najnowsze zdjęcia 32-latki!

Anna Kurek i Bartosz Kurek to najgorętsza para polskiej siatkówki. On od lat jest liderem reprezentacji Polski i jej kapitanem, ona swego czasu porzuciła obiecującą karierę na rzecz ich związku. Jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Grejman była czołową polską przyjmującą i grała w reprezentacji. W 2018 roku zaręczyła się z Kurkiem, a po upadku jego Stoczni Szczecin zawiesiła karierę, będąc zawodniczką Chemika Police. Do gry wróciła dopiero w zeszłym roku, gdy wraz z mężem powróciła do Polski - on zagrał sezon w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ona w drugoligowym klubie NTSK PANS Komunalnik Nysa.

Żona Bartosza Kurka szczerze ws. małżeństwa. „Nie była to łatwa decyzja”

Anna Kurek w prześwitującym wdzianku. Jej zdjęcia powalają

Od dłuższego czasu 32-latka spełnia się przede wszystkim w roli influencerki. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 130 tysięcy ludzi! A to nie wszystko, bo od 2023 r. prowadzi kanał na YouTube, gdzie nagrywa vlogi, chętnie pokazując kulisy prywatnego życia. W najbliższym czasie po mistrzostwach świata siatkarzy czeka ją powrót do Japonii, bo Kurek został zawodnikiem Tokyo Great Bears, ale jego żona cieszy się jeszcze ostatnimi chwilami w Polsce i kończącym się latem.

Tak naprawdę wygląda ciało Anny Kurek
25 zdjęć

W mediach społecznościowych Anna Kurek pochwaliła się ostatnio zdjęciami z Krakowa, gdzie spędziła czas przy okazji niedawnego występu męża z reprezentacją Polski w Memoriale Huberta Wagnera. Poza kibicowaniem miała też sporo czasu dla siebie, a dobra pogoda zachęcała do spędzania czasu na mieście. Oczywiście w odpowiednio letnim stroju, co dla dbającej o świeże stylizacje 32-latki nie było problemem. Błysnęła między innymi zwiewną jasną stylizacją podkreślającą jej wysportowaną sylwetkę!

Szokujące wieści w sprawie Bartosza Kurka! Siatkarz był gotowy zakończyć karierę. Anna Kurek wskazała powód

"Aniu, te Twoje piękne, dłuuugie nogi, to mistrzostwo świata!", "Piękna!" - zachwycali się fani w komentarzach. Więcej zdjęć pięknej Anny Kurek znajdziesz w powyższej galerii. 

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to...
Joanna Wołosz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA KUREK
BARTOSZ KUREK
SIATKÓWKA