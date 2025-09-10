Żona Bartosza Kurka błysnęła w prześwitującym wdzianku! Zdjęcia Anny Kurek powalają

Anna Kurek i Bartosz Kurek to najgorętsza para polskiej siatkówki. On od lat jest liderem reprezentacji Polski i jej kapitanem, ona swego czasu porzuciła obiecującą karierę na rzecz ich związku. Jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Grejman była czołową polską przyjmującą i grała w reprezentacji. W 2018 roku zaręczyła się z Kurkiem, a po upadku jego Stoczni Szczecin zawiesiła karierę, będąc zawodniczką Chemika Police. Do gry wróciła dopiero w zeszłym roku, gdy wraz z mężem powróciła do Polski - on zagrał sezon w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ona w drugoligowym klubie NTSK PANS Komunalnik Nysa.

Żona Bartosza Kurka szczerze ws. małżeństwa. „Nie była to łatwa decyzja”

Anna Kurek w prześwitującym wdzianku. Jej zdjęcia powalają

Od dłuższego czasu 32-latka spełnia się przede wszystkim w roli influencerki. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 130 tysięcy ludzi! A to nie wszystko, bo od 2023 r. prowadzi kanał na YouTube, gdzie nagrywa vlogi, chętnie pokazując kulisy prywatnego życia. W najbliższym czasie po mistrzostwach świata siatkarzy czeka ją powrót do Japonii, bo Kurek został zawodnikiem Tokyo Great Bears, ale jego żona cieszy się jeszcze ostatnimi chwilami w Polsce i kończącym się latem.

W mediach społecznościowych Anna Kurek pochwaliła się ostatnio zdjęciami z Krakowa, gdzie spędziła czas przy okazji niedawnego występu męża z reprezentacją Polski w Memoriale Huberta Wagnera. Poza kibicowaniem miała też sporo czasu dla siebie, a dobra pogoda zachęcała do spędzania czasu na mieście. Oczywiście w odpowiednio letnim stroju, co dla dbającej o świeże stylizacje 32-latki nie było problemem. Błysnęła między innymi zwiewną jasną stylizacją podkreślającą jej wysportowaną sylwetkę!

Szokujące wieści w sprawie Bartosza Kurka! Siatkarz był gotowy zakończyć karierę. Anna Kurek wskazała powód

"Aniu, te Twoje piękne, dłuuugie nogi, to mistrzostwo świata!", "Piękna!" - zachwycali się fani w komentarzach. Więcej zdjęć pięknej Anny Kurek znajdziesz w powyższej galerii.