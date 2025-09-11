Siatkarze reprezentacji Polski skradli show! Tak "bawili się" na treningu przed mistrzostwami świata

Humory dopisują! Tak się bawi reprezentacja polski na treningach
Trwa odliczanie do kolejnych siatkarskich emocji, czyli mistrzostw świata mężczyzn na Filipinach. "Biało-czerwoni" są bez wątpienia faworytami zbliżającego się turnieju, a wszystko za sprawą niesamowitego triumfu w Lidze Narodów. Wicemistrzowie olimpijscy w meczach finałowych byli nie do zatrzymania, ponieważ z Japonią, Brazylią oraz Włochami wygrali bez straty.
Bartosz Kurek stanowczo przed mistrzostwami świata na Filipinach!
Tuż przed wylotem na mistrzostwach świata głos zabrał kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.
- Cieszę się, że tu jestem. Ekscytuje się kolejnym ważnym turniejem przede mną. Jedziemy się bić z najlepszymi na świecie o trofeum, które tuż za igrzyskami olimpijskimi jest drugim najważniejszym w hierarchii - zdradził atakujący.
Siatkarze dobrze się bawią na Filipinach! Kamil Semeniuk nie mógł się powstrzymać
Kurek jest bardzo ceniony przez wszystkich siatkarzy "biało-czerwonych". 37-latek przez wiele lat stał się wzorem do naśladowania przez swoją pracowitość, która przełożyła się na wyniki nie tylko w kadrze, ale także we wszystkich klubach, jakich występował.
Reprezentacja Polski na Filipinach mocno przygotowują się do pierwszego spotkania w fazie grupowej, który odbędzie się 13 września, a rywalem wicemistrzów olimpijskich będzie Rumunia.
Nie jest tajemnicą, że jednym pseudonimów Kurka jest "Chicken". Kamil Semeniuk nie mógł przepuścić takiej okazji, dlatego przy jednym z ćwiczeń na treningu, które wykonywał z kapitanem reprezentacji Polski nagrał specjalny filmik dołączając specjalny dźwięk i podpisując: "Chicken dance".