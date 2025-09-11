Siatkarze reprezentacji Polski skradli show! Tak "bawili się" na treningu przed mistrzostwami świata

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-11 11:47

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się 12 września, a pierwszy mecz Polaków odbędzie się dzień później. Rywalem "biało-czerwonych" będzie Rumunia, dlatego od kilku dni wicemistrzowie olimpijscy nie próżnują i mocno trenują, aby jak najlepiej rozpocząć turniej. Atmosfera w kadrze jest jak zawsze znakomita, co można zauważyć w mediach społecznościowych u Kamila Semeniuka, który przy jednym z ćwiczeń miał okazję trenować z Bartoszem Kurkiem. Nie mógł się powstrzymać i dodał wymowny dźwięk.

Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk

i

Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Bartosz Kurek, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk

Humory dopisują! Tak się bawi reprezentacja polski na treningach

Trwa odliczanie do kolejnych siatkarskich emocji, czyli mistrzostw świata mężczyzn na Filipinach. "Biało-czerwoni" są bez wątpienia faworytami zbliżającego się turnieju, a wszystko za sprawą niesamowitego triumfu w Lidze Narodów. Wicemistrzowie olimpijscy w meczach finałowych byli nie do zatrzymania, ponieważ z Japonią, Brazylią oraz Włochami wygrali bez straty.

Bartosz Kurek stanowczo przed mistrzostwami świata na Filipinach!

Tuż przed wylotem na mistrzostwach świata głos zabrał kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.

Cieszę się, że tu jestem. Ekscytuje się kolejnym ważnym turniejem przede mną. Jedziemy się bić z najlepszymi na świecie o trofeum, które tuż za igrzyskami olimpijskimi jest drugim najważniejszym w hierarchiizdradził atakujący.

Siatkarze dobrze się bawią na Filipinach! Kamil Semeniuk nie mógł się powstrzymać

Kurek jest bardzo ceniony przez wszystkich siatkarzy "biało-czerwonych". 37-latek przez wiele lat stał się wzorem do naśladowania przez swoją pracowitość, która przełożyła się na wyniki nie tylko w kadrze, ale także we wszystkich klubach, jakich występował.

Reprezentacja Polski na Filipinach mocno przygotowują się do pierwszego spotkania w fazie grupowej, który odbędzie się 13 września, a rywalem wicemistrzów olimpijskich będzie Rumunia.

Nie jest tajemnicą, że jednym pseudonimów Kurka jest "Chicken". Kamil Semeniuk nie mógł przepuścić takiej okazji, dlatego przy jednym z ćwiczeń na treningu, które wykonywał z kapitanem reprezentacji Polski nagrał specjalny filmik dołączając specjalny dźwięk i podpisując: "Chicken dance".

