Niesamowita akcja polskich siatkarzy. Poruszające wideo pojawiło się w sieci

Siatkarska reprezentacja Polski nie spoczywa na laurach i po zwycięstwie w Lidze Narodów cały czas ciężko trenują, aby sięgnąć po triumf na mistrzostwach świata. "Biało-czerwoni" w najbliższych dniach rozpoczną rywalizację w ramach Memoriału Huberta Wagnera, w którym nie zabraknie trudnych zespołów, aby sprawdzić swoją aktualną formę przed czempionatem.
Terminarz Memoriału Huberta Wagnera:
- Argentyna - Brazylia (29.08, godz. 18:00)
- Polska - Serbia (29.08, godz. 20:30)
- Serbia - Argentyna (30.08, godz. 18:00)
- Polska - Brazylia (30.08, godz. 20:30)
- Brazylia - Serbia (31.08, godz. 18:00)
- Polska - Argentyna (31.08, godz. 20:30).
Siatkarze reprezentacji Polski nie wahali się ani chwili! Ogromne wsparcie
Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizację na Filipinach rozpoczną 13 września, a w pierwszym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Rumunii. W kolejnych meczach fazy grupowej ich rywalami będą Katar (15.09) oraz Holandia (17.09). Przygotowania "biało-czerwonych" nie przeszkodziły im, aby zostać patronami Olimpiad Specjalnych, a przy okazji mieli okazję lepiej poznać kilku zawodników oraz wziąć udział w treningu.
"Gwiazdy @PolskaSiatkowka grają razem z @OlimpiadySpec! Tomasz Fornal, Wilfredo León, Kamil Semeniuk, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda nie wahali się ani chwili i przyjęli zaproszenie do wspólnego treningu" - można przeczytać.
– Jak możemy, to lubimy pomagać. To tylko jest cieplej na sercu troszkę, że w takich akcjach możemy brać udział – powiedział Popiwczak.
Olimpiady Specjalne Polska jest to organizacja pożytku publicznego, która wspiera rozwój sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy zawodnicy mają okazję trenować oraz startować w zawodach sportowych. Liczba aktywnych sportowców przekroczyła 17 tys. osób, którzy rywalizują w 24 dyscyplinach.