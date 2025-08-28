Niesamowita akcja polskich siatkarzy. Poruszające wideo pojawiło się w sieci

Siatkarska reprezentacja Polski nie spoczywa na laurach i po zwycięstwie w Lidze Narodów cały czas ciężko trenują, aby sięgnąć po triumf na mistrzostwach świata. "Biało-czerwoni" w najbliższych dniach rozpoczną rywalizację w ramach Memoriału Huberta Wagnera, w którym nie zabraknie trudnych zespołów, aby sprawdzić swoją aktualną formę przed czempionatem.

Terminarz Memoriału Huberta Wagnera:

Argentyna - Brazylia (29.08, godz. 18:00)

Polska - Serbia (29.08, godz. 20:30)

Serbia - Argentyna (30.08, godz. 18:00)

Polska - Brazylia (30.08, godz. 20:30)

Brazylia - Serbia (31.08, godz. 18:00)

Polska - Argentyna (31.08, godz. 20:30).

Gwiazdy @PolskaSiatkowka grają razem z @OlimpiadySpec 🏐🔴Tomasz Fornal, Wilfredo León, Kamil Semeniuk, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda nie wahali się ani chwili i przyjęli zaproszenie do wspólnego treningu ❤️#OlimpiadySpecjalne #SpecialOlympics #PlayUnified pic.twitter.com/TSmRrYozCm— Olimpiady Specjalne Polska (@OlimpiadySpec) August 28, 2025

Siatkarze reprezentacji Polski nie wahali się ani chwili! Ogromne wsparcie

Podopieczni Nikoli Grbicia rywalizację na Filipinach rozpoczną 13 września, a w pierwszym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Rumunii. W kolejnych meczach fazy grupowej ich rywalami będą Katar (15.09) oraz Holandia (17.09). Przygotowania "biało-czerwonych" nie przeszkodziły im, aby zostać patronami Olimpiad Specjalnych, a przy okazji mieli okazję lepiej poznać kilku zawodników oraz wziąć udział w treningu.

"Gwiazdy @PolskaSiatkowka grają razem z @OlimpiadySpec! Tomasz Fornal, Wilfredo León, Kamil Semeniuk, Jakub Popiwczak i Marcin Komenda nie wahali się ani chwili i przyjęli zaproszenie do wspólnego treningu" - można przeczytać.

– Jak możemy, to lubimy pomagać. To tylko jest cieplej na sercu troszkę, że w takich akcjach możemy brać udział – powiedział Popiwczak.

Olimpiady Specjalne Polska jest to organizacja pożytku publicznego, która wspiera rozwój sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy zawodnicy mają okazję trenować oraz startować w zawodach sportowych. Liczba aktywnych sportowców przekroczyła 17 tys. osób, którzy rywalizują w 24 dyscyplinach.