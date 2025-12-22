Jurij Hładyr zabrał głos w sprawie obrażanej córki. Tak chce walczyć o sprawiedliwość

Jurij Hładyr komentuje sprawę obraźliwych wiadomości w kierunku jego córki

Sprawa ataku na 15-letnią Darię odbiła się szerokim echem w środowisku sportowym w Polsce i nie tylko. Córka znanego siatkarza Jurija Hładyra została w obrzydliwy sposób zwyzywana przez uczniów liceum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie, w którym sama też się uczyła. Wszystko zostało nagłośnione przez dziennikarzy „Przeglądu Sportowego Onet” kilka dni temu, wszystko działo się jeszcze w październiku. Portal ujawnił nagranie głosowe, na którym grupa nastolatków lżyła 15-letnią Darię – „Je***my, k***a, Ukraińców”, „Spie****aj, je***a s**o!” – można było usłyszeć na nagraniu, jakie otrzymała córka siatkarza, ale to tylko niewielka część tego, co musiała się nasłuchać o sobie.

Córka ukraińskiego siatkarza została obrzydliwie zaatakowana. Ostry komentarz MSZ Ukrainy

Tomasz Fornal zwierza się "Super Expressowi" - ekskluzywny wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O całą sytuację zapytano również tatę 15-latki. Jurij Hładyr, który gra w Polsce od wielu lat, a od 2013 roku ma również polskie obywatelstwo, starał się zachować spokój mówiąc o tym, co spotkało jego córkę. Na początku zawodników Aluronu CMC Warty Zawiercie podziękował tym, którzy wspierają go w tej sytuacji. – Od razu z góry chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy są w to zaangażowani i to naświetlili. To naprawdę wielka sprawa, bo dużo takich rzeczy się dzieje i nikt tego nie mówi – powiedział Hładyr.

Gwiazdor polskiej siatkówki może narazić się kibicom! Tomasz Fornal wypalił prosto z mostu o lidze tureckiej

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Siatkarz zapowiedział, że nie odpuści, dopóki nie wywalczy sprawiedliwości, ale chce to zrobić w pełni na drodze prawnej, choć na początku różne myśli chodziły mu po głowie. – Postanowiliśmy iść do końca po swoje, żeby przede wszystkim udowodnić naszemu dziecku, że sprawiedliwość istnieje na tym świecie. Mamy nadzieję, że będą wobec tego wyciągnięte jakieś konsekwencje. (…) Mówimy o innych czasach. Kiedy ja dorastałem, to inaczej rozwiązywało się te problemy. Teraz nie można używać żadnej przemocy. Ja jako ojciec jak usłyszałem te nagrania, to tylko jedna myśl chodziła mi po głowie, ale w tych czasach tego nie wolno robić. Zostaliśmy uczuleni na to, żeby pójść prawidłową drogą i jak na razie robi to bardzo dobre rezultaty – podkreślił.

Nie do wiary, jak wyrósł syn znakomitego polskiego siatkarza! Arkadiusz Wlazły poszedł w ślady ojca