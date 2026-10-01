Pogoda dla Opola na weekend 2-4 października

Nadchodzący weekend w Opolu upłynie pod znakiem stabilnej aury, bez opadów deszczu. Kluczową zmianą będzie jednak zachmurzenie, które z każdym dniem ma ustępować miejsca słońcu. Jednocześnie temperatury, choć przez cały czas pozostaną na przyjemnym poziomie, będą powoli spadać. Mieszkańcy mogą liczyć na suche dni, ale z inną pogodą w piątek, a inną w niedzielę.

Piątek z chmurami, ale i najwyższą temperaturą

Początek weekendu, piątek 2 października, okaże się najcieplejszym dniem w prognozie. Termometry w Opolu wskażą maksymalnie około 23 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 9 stopni. Mimo wysokiej temperatury, niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, co ograniczy ilość słońca. Tego dnia odczuwalny będzie również wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie poprawę aury

Sobota, 3 października, przyniesie już zauważalną poprawę pogody. Chmur na niebie będzie mniej, co pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 21 stopni. Zrobi się też spokojniej – wiatr wyraźnie osłabnie do prędkości około 1 m/s. Noc zapowiada się chłodniej niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 8 stopni Celsjusza.

Słoneczne zakończenie weekendu w Opolu

Zakończenie weekendu, czyli niedziela 4 października, zapowiada się najbardziej słonecznie. Zachmurzenie będzie już tylko niewielkie, a na niebie zdominuje słońce. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień tego weekendu, z maksymalną temperaturą sięgającą około 20 stopni. Nocą słupki rtęci pokażą około 7 stopni. Wiatr, podobnie jak w sobotę, pozostanie słaby i nie powinien być odczuwalny.

Jak spędzić taki weekend w Opolu?

Sucha i ciepła pogoda przez cały weekend będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Brak deszczu to doskonała wiadomość dla tych, którzy planują spacery po parkach czy wycieczki poza miasto. Choć w piątek słońca będzie niewiele, wysoka temperatura zachęci do wyjścia z domu. Z kolei sobota i niedziela, z coraz większą ilością słońca, stworzą idealne warunki do dłuższego relaksu na zewnątrz i cieszenia się jesienną aurą.

Dane pogodowe: OpenWeather