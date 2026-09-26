Groźny wypadek na skrzyżowaniu w sercu Opola

Do groźnego incydentu doszło w sobotę, 26 września, w godzinach przedpołudniowych na ulicach Opola. Tuż przed godziną 10:00 służby ratunkowe zostały poinformowane o kolizji dwóch aut u zbiegu ulic Ozimskiej i Reymonta.

W kolizji brały udział dwa auta osobowe – Toyota oraz Seat. Z pierwszych informacji zebranych przez policjantów wynika, że powodem zderzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierujących. Siła uderzenia była na tyle duża, że jedno z aut zmieniło tor jazdy i wypadło poza jezdnię.

Młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Miejskiej Policji w Opolu poinformował, że w wyniku tego zdarzenia ranna została jedna osoba - to 17-letnia piesza. Poszkodowanej udzielono pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem karetki, po czym natychmiast przewieziono go na szpitalny oddział ratunkowy.

Auto potrąciło pieszych na chodniku w Opolu

Strażacy relacjonują, że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, ponieważ jedno z aut w wyniku kolizji wpadło wprost na chodnik, na którym przebywali spacerujący tamtędy ludzie.

— Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, którymi podróżowało łącznie cztery osoby. W wyniku tego zdarzenia jeden z pojazdów po prostu zmienił kurs jazdy, wjechał w dwóch przechodniów, którzy znajdowali się na pobliskim chodniku — przekazał st. kpt. Paweł Kolera, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.

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Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że potrąceni przechodnie odnieśli obrażenia, jednak ich życie nie jest zagrożone. Nie podano jeszcze dokładnego stanu zdrowia rannych osób. Służby przez długi czas zabezpieczały rejon, w którym doszło do tego dramatycznego zdarzenia.

Strażacy i policjanci pracowali na miejscu wypadku w Opolu

Ze względu na potencjalnie duże zagrożenie dla uczestników i pieszych, na miejsce wypadku wysłano znaczne siły i środki. W akcji ratunkowej uczestniczyło początkowo pięć wozów strażackich, z czego cztery szybko zakończyły swoje zadania, a jeden zastęp straży pożarnej pozostał, by zabezpieczać miejsce zdarzenia do samego końca.

Do pracy przystąpili także funkcjonariusze z drogówki, którzy zabezpieczyli ślady i przystąpili do rekonstrukcji zdarzeń. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu w samym centrum miasta. Jeszcze po godzinie 11:00 skrzyżowanie było całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów.

Policyjne dochodzenie ma na celu precyzyjne ustalenie, z jakiego powodu doszło do kolizji Toyoty i Seata, oraz odtworzenie przebiegu sytuacji, w której jeden z samochodów wjechał na chodnik i potrącił bezbronnych pieszych.