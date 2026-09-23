Koszmarne sceny. Syn bił 73-letnią matkę, wszystko nagrała ukryta kamera

Do dramatycznych scen doszło w miniony weekend w jednym z mieszkań na terenie powiatu kluczborskiego. Policjanci zatrzymali 41-latka, który usłyszał zarzuty znęcania się nad swoją matką. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Brat usłyszał wołanie o pomoc. Wstrząsające odkrycie

Sprawę przemocy domowej ujawnił brat zatrzymanego mężczyzny. Wszystko zaczęło się, gdy przebywając w swoim pokoju, usłyszał dobiegające z pomieszczenia obok wołanie matki. Gdy natychmiast tam poszedł, w drzwiach minął się ze swoim 41-letnim bratem, od którego czuć było alkohol. W pokoju zastał leżącą w łóżku 73-letnią kobietę. Na jej twarzy zauważył niepokojące zaczerwienienie.

Ukryta kamera nagrała koszmar. Dowód był jednoznaczny

Rodzina, ze względu na zły stan zdrowia seniorki i jej problemy z pamięcią, zdecydowała się wcześniej na zainstalowanie w jej pokoju monitoringu. To właśnie nagranie z tej kamery okazało się kluczowe. Zaniepokojony syn uruchomił zapis i zobaczył scenę, która zmroziła mu krew w żyłach. Na filmie było widać, jak jego 41-letni brat uderza bezbronną, leżącą w łóżku matkę. Mężczyzna bez wahania chwycił za telefon i wezwał policję.

Sprawca w rękach policji. Przyznał, że znęcał się od lat

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana 73-latka, z uwagi na swój stan, została przetransportowana do szpitala. W tym czasie policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczała w mieszkaniu ślady i dowody, w tym kluczowe nagranie z monitoringu.

41-letni agresor został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów znęcania się nad matką oraz jej pobicia. Jak informuje policja, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Co więcej, oświadczył również, że do przemocy wobec kobiety miał dopuszczać się od około trzech lat. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Policja apeluje: "Nie pozostawajmy obojętni"

Funkcjonariusze przy okazji tej wstrząsającej sprawy przypominają, że na przemoc domową trzeba reagować. Nasza obojętność może doprowadzić do tragedii. Jak apeluje Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku:

Przypominamy, że przemoc domowa nie jest prywatną sprawą rodziny. Jeżeli jesteśmy świadkami przemocy lub podejrzewamy, że może do niej dochodzić, reagujmy i powiadamiajmy Policję. Nie pozostawajmy obojętni – nasza reakcja może pomóc osobie, która doświadcza przemocy.