Informacje o dramatycznym zdarzeniu drogowym w Namysłowie napłynęły wczorajszego popołudnia, około godziny 16:30. Na ulicy Oławskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów - motocykla i busa. Jak wynika z aktualnych informacji przekazanych przez służby, jeden z manewrów na drodze zakończył się tragedią.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że doszło do zderzenia motocykla, którym kierował 27-letni mężczyzna z busem, za kierownicą którego znajdował się 31-latek. Do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący busem wykonywał manewr zawracania

- przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

27-latek zginął na miejscu. Policja bada przyczyny

Niestety, życia młodego motocyklisty nie udało się uratować. Mimo podjętej akcji ratunkowej, 27-latek zmarł na miejscu wypadku. Przez wiele godzin na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora, które zabezpieczały ślady i ustalały dokładny przebieg zdarzeń.

Policja apeluje o rozsądek. Trudne warunki na drogach

Funkcjonariusze, informując o tragedii, po raz kolejny zwrócili się z ważnym apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zmienna, jesienna aura i opady deszczu sprawiają, że warunki na drogach stają się bardzo niebezpieczne. Widoczność jest ograniczona, a droga hamowania znacznie się wydłuża.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zmienna pogoda i padający deszcz pogarszają warunki na drodze, ograniczają widoczność oraz wydłużają drogę hamowania. Dostosujmy prędkość do warunków i uważnie obserwujmy sytuację na drodze

- apelują policjanci.

Działania służb na ul. Oławskiej w Namysłowie trwały kilka godzin. W tym czasie droga była całkowicie zablokowana. W późniejszym komunikacie policja poinformowała o przywróceniu ruchu i podziękowała kierowcom za wyrozumiałość.