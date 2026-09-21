Koszmarny finał nocy poślubnej. Pan młody zatrzymany po śmierci żony

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 16:00

Makabryczne sceny rozegrały się w Skorogoszczy (woj. opolskie). Nad ranem służby odnalazły zwłoki 41-letniej kobiety w jej domu. W związku ze sprawą zatrzymano 47-letniego mężczyznę, który zaledwie kilkanaście godzin wcześniej wziął z ofiarą ślub. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura.

Zabójstwo w Skorogoszczy
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Tragedia na Opolszczyźnie. 47-latek zatrzymany tuż po swoim ślubie, panna młoda nie żyje

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Skorogoszczy (gmina Lewin Brzeski). W niedzielny poranek, krótko po godzinie 4, służby ratunkowe otrzymały zawiadomienie o awanturze w jednym z domów. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, znaleźli martwą 41-letnią kobietę. Mundurowi z Brzegu i Lewina Brzeskiego zatrzymali 47-letniego męża zmarłej.

Z informacji przekazanych przez „Fakt” wynika, że zatrzymany i ofiara byli w związku od kilkunastu lat, a w minioną sobotę wzięli ślub. Wszystko wskazuje na to, że do zbrodni doszło podczas pierwszej nocy po zawarciu związku małżeńskiego. Dziennik podaje również, że to nastoletnia córka małżeństwa zaalarmowała policję.

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Zabójstwo w Skorogoszczy. W tle ciosy siekierą

Według nieoficjalnych doniesień „Faktu” ofiara mogła zostać zaatakowana siekierą. Służby w tym momencie nie potwierdzają jednak ostatecznie, jakiego narzędzia użył sprawca. Na miejscu tragedii technicy zabezpieczyli szereg dowodów i przedmiotów, które mogły posłużyć do morderstwa.

W momencie zatrzymania 47-letni mężczyzna był mocno pijany. Obecnie przebywa w celi, a przesłuchanie będzie możliwe dopiero, gdy całkowicie wytrzeźwieje.

Zwłoki 41-latki trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zaplanowano sekcję zwłok. 

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