Koszmarny finał nocy poślubnej. Pan młody zatrzymany po śmierci żony

Tragedia na Opolszczyźnie. 47-latek zatrzymany tuż po swoim ślubie, panna młoda nie żyje
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Skorogoszczy (gmina Lewin Brzeski). W niedzielny poranek, krótko po godzinie 4, służby ratunkowe otrzymały zawiadomienie o awanturze w jednym z domów. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, znaleźli martwą 41-letnią kobietę. Mundurowi z Brzegu i Lewina Brzeskiego zatrzymali 47-letniego męża zmarłej.
Z informacji przekazanych przez „Fakt” wynika, że zatrzymany i ofiara byli w związku od kilkunastu lat, a w minioną sobotę wzięli ślub. Wszystko wskazuje na to, że do zbrodni doszło podczas pierwszej nocy po zawarciu związku małżeńskiego. Dziennik podaje również, że to nastoletnia córka małżeństwa zaalarmowała policję.
Zabójstwo w Skorogoszczy. W tle ciosy siekierą
Według nieoficjalnych doniesień „Faktu” ofiara mogła zostać zaatakowana siekierą. Służby w tym momencie nie potwierdzają jednak ostatecznie, jakiego narzędzia użył sprawca. Na miejscu tragedii technicy zabezpieczyli szereg dowodów i przedmiotów, które mogły posłużyć do morderstwa.
W momencie zatrzymania 47-letni mężczyzna był mocno pijany. Obecnie przebywa w celi, a przesłuchanie będzie możliwe dopiero, gdy całkowicie wytrzeźwieje.
Zwłoki 41-latki trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zaplanowano sekcję zwłok.