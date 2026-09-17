Pogoda w Opolu na weekend 18-20 września

Najbliższy weekend w Opolu zapowiada się pod znakiem pogodowej huśtawki. Mieszkańcy mogą liczyć na bardzo przyjemny początek, który przyniesie sporo słońca i temperatury wyraźnie przekraczające 20°C. Niestety, aura nie będzie tak łaskawa przez wszystkie trzy dni. Prognozy wskazują, że końcówka weekendu przyniesie ze sobą gęste chmury oraz opady deszczu, które mogą skutecznie pokrzyżować plany spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Słoneczny i ciepły start weekendu w Opolu

Piątek, 18 września, powita mieszkańców Opola niemal letnią aurą. Będzie to najcieplejszy dzień nadchodzącego weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 23°C, a na niebie pojawi się tylko niewielkie, niegroźne zachmurzenie. Dopełnieniem przyjemnej pogody będzie słaby wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s. Po tak ciepłym dniu noc przyniesie spadek temperatury do komfortowych 12°C, co zapewni dobre warunki do odpoczynku.

Sobota, 19 września, zapowiada się jako najbardziej słoneczny dzień weekendu. Synoptycy prognozują bezchmurne niebo, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w piątek i osiągnie około 21°C. Warto jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza – słupki rtęci spadną do blisko 11°C. Wiatr pozostanie na podobnym, słabym poziomie, nie przekraczając 2 m/s.

Niedziela przyniesie zmianę. W Opolu popada

Niestety, pogodowa sielanka skończy się w niedzielę, 20 września. Tego dnia aura w Opolu ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Chociaż temperatura w ciągu dnia znów wzrośnie i osiągnie wartości zbliżone do piątkowych, czyli niemal 23°C, to słońce zostanie zasłonięte przez gęste chmury. Duże zachmurzenie utrzyma się przez większą część dnia, a dodatkowo prognozowane są opady deszczu. Ich suma ma wynieść około 1,5 mm. Wiatr również nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Biorąc pod uwagę taką prognozę, warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności. Piątek i sobota to idealny czas na to, by spędzić go na świeżym powietrzu. Słoneczna i ciepła aura będzie zachęcać do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy spotkań ze znajomymi w miejskich parkach i ogrodach. To najlepszy moment na aktywny wypoczynek. Z kolei deszczowa i pochmurna niedziela może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości w domu, wizyty w kinie lub spędzenia czasu w jednej z instytucji kulturalnych w mieście, gdzie pogoda nie będzie miała znaczenia.

Dane pogodowe: OpenWeather