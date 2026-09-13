Zginęli podczas Tour de Pologne. Policja wspomina zmarłych funkcjonariuszy

Tragiczny wypadek na trasie Tour de Pologne

Dokładnie 13 września 1996 roku doszło do dramatycznego zdarzenia, które na zawsze wstrząsnęło opolską komendą. To właśnie wtedy Józef Kula i Kazimierz Knoblich czuwali nad bezpieczeństwem uczestników prestiżowego kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Obaj funkcjonariusze ponieśli śmierć na miejscu w wyniku wypadku samochodowego.

Podinspektor Józef Kula zginął w wieku 44 lat

Józef Kula miał zaledwie 44 lata, gdy jego życie zostało przedwcześnie przerwane. Swoją karierę w mundurze zaczął 14 grudnia 1974 roku, obejmując stanowisko milicjanta-kontrolera w drogówce przy opolskiej Komendzie Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej. Z powodzeniem ukończył naukę w Szkole Ruchu Drogowego MO w Piasecznie, a także zdobył wykształcenie w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie. W 1991 roku został absolwentem Akademii Spraw Wewnętrznych, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji.

Z pionem ruchu drogowego był nierozerwalnie związany przez ponad dwadzieścia dwa lata swojej kariery. Jego ścieżka zawodowa wiodła przez struktury komendy miejskiej, powiatowej, aż po szczebel wojewódzki w Opolu. Zaczynał jako szeregowy kontroler, by docelowo awansować na specjalistę Wydziału Ruchu Drogowego opolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Za swoje wybitne osiągnięcia i nienaganną postawę był wielokrotnie nagradzany przez wyższych przełożonych.

Aspirant sztabowy Kazimierz Knoblich poświęcił służbie kilkanaście lat

Kazimierz Knoblich w momencie tragicznego w skutkach incydentu miał równe 40 lat. Jego służba w szeregach Milicji Obywatelskiej rozpoczęła się 7 grudnia 1981 roku. Na początku swojej zawodowej drogi wykonywał podstawowe obowiązki milicjanta-kontrolera w sekcji ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu.

Gdy tylko sfinalizował edukację w piaseczyńskiej placówce, przeniesiono go na wyższe stanowisko do prudnickiej Komendy Miejskiej MO. W następnych latach powierzano mu kierowanie policyjną drogówką, a później skutecznie dowodził sekcją ruchu drogowego zlokalizowaną przy Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej w Głubczycach. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku realizował odpowiedzialne zadania jako asystent opolskiego Wydziału Ruchu Drogowego.